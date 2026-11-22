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Мэр Донецка призвал жителей не поднимать купюры и телефоны на улице
Мэр Донецка Кулемзин призвал жителей не поднимать купюры и телефоны на улице
Глава Донецка Алексей Кулемзин призвал жителей города не прикасаться к подозрительным предметам на улице, включая купюры и мобильные телефоны.
Кулемзин в своем канале в Max призвал горожан не поднимать на улице купюры, мобильные телефоны, мелкую бытовую технику, обломки беспилотников и другие подозрительные предметы.
«Внимание, жители Донецка! Если вы заметили на улице купюры, мобильный телефон, мелкую бытовую технику, обломки беспилотника или другие подозрительные предметы: не трогайте и не поднимайте их; сообщите о находке в компетентные службы», – заявил Кулемзин.
Глава города также попросил жителей быть внимательными и предупредить близких об опасности.
Ранее в Макеевке мужчина попал в больницу с отравлением неизвестным веществом после того, как поднял на автобусной остановке пятитысячную купюру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении местного жителя в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Киевском районе города.
В начале месяца в Куйбышевском районе Донецка в результате ночных атак беспилотников пострадали три человека.
В прошлом месяце в результате атаки украинского беспилотника на Петровский район города погибла мирная жительница и пострадал мужчина.