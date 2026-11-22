Мэр Донецка Кулемзин призвал жителей не поднимать купюры и телефоны на улице

Tекст: Дарья Григоренко

Кулемзин в своем канале в Max призвал горожан не поднимать на улице купюры, мобильные телефоны, мелкую бытовую технику, обломки беспилотников и другие подозрительные предметы.

«Внимание, жители Донецка! Если вы заметили на улице купюры, мобильный телефон, мелкую бытовую технику, обломки беспилотника или другие подозрительные предметы: не трогайте и не поднимайте их; сообщите о находке в компетентные службы», – заявил Кулемзин.

Глава города также попросил жителей быть внимательными и предупредить близких об опасности.

Ранее в Макеевке мужчина попал в больницу с отравлением неизвестным веществом после того, как поднял на автобусной остановке пятитысячную купюру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении местного жителя в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Киевском районе города.

В начале месяца в Куйбышевском районе Донецка в результате ночных атак беспилотников пострадали три человека.

В прошлом месяце в результате атаки украинского беспилотника на Петровский район города погибла мирная жительница и пострадал мужчина.