Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.0 комментариев
Житель ДНР отравился поднятой на остановке пятитысячной купюрой
Минздрав: Житель Макеевки отравился найденной на улице пятитысячной купюрой
В Макеевке мужчина попал в больницу с отравлением неизвестным веществом после того, как поднял на автобусной остановке пятитысячную купюру.
Житель Донецкой Народной Республики был госпитализирован с отравлением после контакта с пятитысячной купюрой, найденной на автобусной остановке в Макеевке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«21 ноября 2026 года в г. Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами, с диагнозом «отравление неустановленным веществом», – сообщили в ведомстве.
Состояние пострадавшего удалось стабилизировать. В министерстве призвали граждан не поднимать на улице посторонние предметы и немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении слабости, тошноты или потери сознания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы Волгограда инициировали проверку после выброшенной блогером в водоем пятитысячной купюры.
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