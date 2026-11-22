Минздрав: Житель Макеевки отравился найденной на улице пятитысячной купюрой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Донецкой Народной Республики был госпитализирован с отравлением после контакта с пятитысячной купюрой, найденной на автобусной остановке в Макеевке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«21 ноября 2026 года в г. Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами, с диагнозом «отравление неустановленным веществом», – сообщили в ведомстве.

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать. В министерстве призвали граждан не поднимать на улице посторонние предметы и немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении слабости, тошноты или потери сознания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы Волгограда инициировали проверку после выброшенной блогером в водоем пятитысячной купюры.

Также десятки посетителей пятигорского кафе обратились за медицинской помощью в результате вспышки кишечной инфекции.

Кроме того, школьник из Красногорска пострадал от взрыва поднятых на детской площадке денег.