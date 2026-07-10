Минобороны отметило участников проекта по социокультурной реабилитации бойцов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Наград Минобороны были удостоены девять учреждений культуры и науки: Государственный исторический музей, музей РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Большой театр России, галерея Ильи Глазунова, Центральный музей Великой Отечественной войны, Государственный музей А.С. Пушкина и Центральный музей современной истории России. Они принимают участие в проекте по социокультурной реабилитации участников СВО, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный, выступая на церемонии, подчеркнул значение подобных инициатив для возвращения военнослужащих к мирной жизни.

«Прикосновение к прекрасному – в первую очередь театры, музеи, живопись – для любого всегда интересно. Это очень важный этап социализации и возвращения к мирной жизни, тем более в момент, когда человек преодолевает сложности лечения. Я хорошо знаю, о чём говорю. Нам всем необходимо чувствовать плечо товарища, соседа, соотечественника, просто человека, который в этот момент находится рядом. В одиночку сложно бороться и за Отечество, и за себя, и за будущее страны, и за собственное будущее. В этой своей работе вы даёте понять нашим бойцам, что они не одни, что за ними – вся страна, и это значит, что всё не зря», – сказал Поддубный.

Как сообщила сопредседатель общественного совета «Женского движения Единой России», сенатор Дарья Лантратова, за три года реализации программы ее участниками стали около 95 тысяч человек. По ее словам, проект постоянно развивается: кроме экскурсий и посещения театров, для бойцов начали организовывать океаническую рыбалку и посещение футбольных матчей.

«Во время личного общения мы параллельно решаем запросы бойцов, которые у них возникают, отвечаем на вопросы по выплатам. Обязательно приглашаем в качестве волонтёров жён и мам участников СВО. Уровень доверия к ним – совсем иной, и эффект от таких мероприятий и поездок кратно выше», – отметила Лантратова.

Член общественного совета партпроекта, депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что программа позволяет знакомить проходящих лечение военнослужащих с культурным и историческим наследием страны.

«На протяжении трёх лет при поддержке Минобороны РФ, Россельхозбанка несколько раз в неделю ребят, находящихся на лечении, мы возим в музеи и театры. Такие мероприятия их действительно вдохновляют. Они понимают, что нужны своей стране, и в каждом уголке великой России им готовы помочь», – сказала она.

Во время обсуждения участники встречи также предложили расширить программу социокультурной реабилитации. В частности, прозвучали инициативы организовать экскурсии на промышленные предприятия для профессиональной ориентации ветеранов, включить посещение киностудии «Мосфильм», увеличить количество поездок в Главный храм Вооружённых Сил и парк «Патриот», а также продолжить развитие экскурсионных программ с учетом пожеланий самих участников СВО.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал Евгения Поддубного в числе первых пяти кандидатов на осенние выборы.

Партия активно создает ветеранам спецоперации условия для перехода к политической деятельности.

В прошлом году президент Владимир Путин одобрил инициативу Минкультуры по предоставлению проходящим реабилитацию бойцам бесплатных билетов в театры и музеи.