Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ на Кубани

Tекст: Ольга Иванова

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщает ТАСС. В результате произошёл пожар на площади 25 кв. метров, который был полностью ликвидирован к утру.

В оперативном штабе Кубани подчеркнули, что происшествие произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум в Туапсе.

Минувшей ночью системы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 168 беспилотников самолетного типа, включая девять дронов, которые направлялись в сторону Москвы.