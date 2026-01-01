  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 58 украинских БПЛА за восемь часов
    США принуждены вновь уважать Россию
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    13 комментариев
    1 января 2026, 12:56 • Новости дня

    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ на Кубани

    Tекст: Ольга Иванова

    Обломки БПЛА упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода на Кубани, где произошло возгорание на площади 25 кв. метров, сообщили в оперштабе Кубани.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщает ТАСС. В результате произошёл пожар на площади 25 кв. метров, который был полностью ликвидирован к утру.

    В оперативном штабе Кубани подчеркнули, что происшествие произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Пострадавших в результате инцидента нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум в Туапсе.

    Минувшей ночью системы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 168 беспилотников самолетного типа, включая девять дронов, которые направлялись в сторону Москвы.

    1 января 2026, 10:17 • Новости дня
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка атаки на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Европы, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

    Французский журнал Valeurs Actuelles пишет, что атака ВСУ с использованием более 90 беспилотников на новгородскую резиденцию президента Владимира Путина совпала с окончанием пресс-конференции американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Французское издание подчеркивает, что нападение поставило под угрозу благополучие всего Запада и еще больше осложнило перспективы разрешения ситуации на Украине.

    В материале особое внимание уделено реакции европейских столиц, которые, по мнению автора Valeurs Actuelles, проигнорировали произошедшее. «Молчание – это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», – указывает журналист.

    Ответственность за обострение ситуации автор возлагает на европейские элиты, заявляя, что судьба Европы теперь находится в опасности.

    По мнению автора, нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало переломным событием, и действия европейских лидеров могут привести к их политическому наказанию – либо через выборы, либо через массовые протесты.

    49 комментариев

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки киевского режима на президентскую резиденцию России беспилотниками.

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что сообщения о таких ударах – это «намеренное отвлечение внимания».

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, участвовавших в попытке атаки. Российские военные засекли запуск дронов с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    1 января 2026, 08:51 • Новости дня
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь 1 января три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области, погибли 24 человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в Telegram-канале, что ночью в Хорлах Херсонской области три беспилотника ВСУ атаковали кафе и гостиницу, где мирные жители отмечали Новый год.

    По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли.

    «Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», – написал Сальдо.

    По словам Сальдо, один из БПЛА был с зажигательной смесью, киевский режим целенаправленно сжег людей.

    Чиновник отметил, что этот удар по мирным жителям сравним с трагедией в одесском Доме профсоюзов, а атака произошла почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром. Медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.

    Системы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России за одну ночь.

    Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Электроснабжение Запорожской области восстановили после атаки беспилотников ВСУ.

    Комментарии (26)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 11:24 • Новости дня
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Потери украинских вооружённых сил за 2025 год превысили 513 тыс. человек, причём самые тяжёлые для них месяцы пришлись на январь, март и октябрь.

    Потери украинских войск в 2025 году составили более 513 тыс. военнослужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России.

    По этим оценкам, наибольшие потери ВСУ понесли в январе, марте и октябре – 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. В среднем за месяц ВСУ теряли около 42,7 тыс. бойцов.

    Отмечается, что за предыдущий, 2024 год, ВСУ потеряли примерно 593 410 человек.

    С начала спецоперации на Украине и до конца 2025 года российские военные уничтожили значительное количество украинской военной техники: 669 самолетов, 283 вертолета, более 106 тыс. беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс и почти 27 тыс. танков и других бронемашин. Кроме того, в сводке указаны потери в 1 634 боевых машинах реактивных систем залпового огня, 32 275 орудиях полевой артиллерии и миномётов, а также 50 464 единицах специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил успешный ход выполнения задач спецоперации на Украине и подчеркнул, что военным есть чем порадовать граждан.

    Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    1 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина

    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.

    Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.

    Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.

    49 комментариев

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    1 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    1 января 2026, 12:42 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотника, 641 ЗРК, 26 826 танков и других броне машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в декабре российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    А в конце декабря украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    1 января 2026, 15:44 • Новости дня
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, погиб ребенок.

    О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

    По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

    Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

    Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Российские войска отразили две атаки ВСУ, пытавшихся порваться в Купянск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На Купянском направлении за минувшие сутки подразделения 6-й армии отразили две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск; уничтожены до 15 боевиков.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Купянска-Узлового, Подолов, Глушковки Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, американская бронемашина MaxxPro и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кондратовки, Храповщины, Новой Сечи, Хотени и Рыжевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, станцию РЭБ и два склада матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Закотного, Бондарного, Краматорска, Константиновки, Резниковки, Николаевки и Берестока ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 190 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии поблизости от Вольного, Новокриворожья, Сергеевки, Красноярсконр, Кутузовки, Шевченко, Нового Донбасса, Торецкого ДНР, Гавриловки и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Дорожнянки, Верхней Терсы, Зализничного, Терноватого Запорожской области, Братского и Великомихайловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и бронемашину.

    Напомним, накануне подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску.

    До этого Минобороны сообщало о безуспешной попытке ВСУ прорваться к Московке у Купянска. В тот же день боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске.

    31 декабря 2025, 23:27 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Мария Иванова

    За день силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над восемью областями России, из них 40 аппаратов были сбиты в Брянской области.

    В период с 8.00 до 23.00 в ряде российских регионов средствами противовоздушной обороны были уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа, передает Минобороны России.

    Бесплательники перехватывались в небе над различными областями страны.

    По информации оборонного ведомства, наибольшее число беспилотников сбито над Брянской областью – 40 аппаратов. Пять БПЛА были уничтожены в Воронежской области, по два – в Белгородской и Орловской областях.

    Ещё по одному беспилотнику сбиты в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областях. Минобороны отмечает, что атаки были своевременно отражены силами дежурных расчетов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с помощью дронов атаковали автомобиль в поселке Первое Цепляево в Белгородской области, в результате погиб человек.

    Дроны ВСУ повредили три здания в Туапсе накануне Нового года.

    Системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 86 украинских беспилотников, большинство из которых было сбито над акваторией Черного моря.


    31 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Поздравления военных корреспондентов в своем Telegram-канале выложило Мингобороны.

    Герой России военкор Евгений Поддубный отметил: «Записываю это обращение на фоне радостных вестей о том, что российская армия освободила Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, ещё одну часть Донбасса, что армия и Россия освободила Гуляйполе, армия России продолжает успешно наступать на всех главных направлениях в зоне СВО». «Я всем в большие праздники желаю одного – скорейшей нашей общей победы и живыми вернуться домой. Нас ждут дома», – подчеркнул он.

    «Вы, конечно, в минувшем году показали, что такое сила русского оружия и пароля русского солдата. Наверное, фраза года, произнесенная нашим президентом: «Где ступила нога русского солдата, то наше». Огромное вам спасибо за те успехи, которые были достигнуты вашими усилиями!» – сказал Александр Коц.

    Александр Сладков в своем поздравлении отметил: «Я желаю вам в 26-м году спокойствия, обычной полигонной работы, восстановления раненых... Мужики, я вас обнимаю и желаю, чтобы мы видели вас уже на учениях в очень тяжелом и очень трудоемком ежедневном графике – такова ваша планида, за это мы вас любим, уважаем, а вы нас не подводите».

    А Дмитрий Кулько пожелал: «Пусть небо будет чистым, без дронов, и вообще пусть небо всегда будет только нашим. В эту новогоднюю ночь уж точно пусть над вашими головами будут только мирные звезды. А связь чтобы не обрывалась, чтобы услышать самые родные голоса. Пусть 2026-й принесет нам долгожданную победу!».

    31 декабря 2025, 17:26 • Новости дня
    В Самаре временно ограничили прием и выпуск авиарейсов

    Tекст: Мария Иванова

    В самарском аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прилёт и вылет рейсов для повышения уровня безопасности полётов.

    В аэропорту Курумоч в Самаре временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    По словам Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Он не уточнил детали причин введения ограничений и сроки их отмены.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлением информации на сайте аэропорта и заранее уточнять статус рейсов. Какие именно рейсы затронуты ограничениями, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последний час Росавиация ввела ограничения на вылеты и прилеты в Саратов.

    Ранее в среду власти временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Геленджика и Краснодара.

    1 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Мирошник потребовал жесткой реакции на удар по Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области в новогоднюю ночь должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    По словам Мирошника, удар по мирным жителям в Херсонской области в новогоднюю ночь должен получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    В своем Telegram-канале Мирошник заявил, что действия киевского режима привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей на территории Херсонской области.

    «Новогоднее обращение украинского диктатора звучало в то самое время, когда десятки мирных жителей умирали от удара, нанесенного по его приказу», – заявил Мирошник.

    Российский дипломат считает, что этот случай должен привлечь внимание международного сообщества и все ещё сохраняющие значение нормы международного гуманитарного права. Он сообщил, что этот вопрос будет поднят российскими дипломатами на всех ключевых международных площадках, а убийство мирных жителей украинскими боевиками не должно остаться безнаказанным.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, где погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро из них в тяжелом состоянии.

    31 декабря 2025, 19:26 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Тамбова

    Tекст: Мария Иванова

    В Тамбовском аэропорту Донское приостановлен прием и выпуск самолетов в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов.

    Во временном режиме аэропорт Тамбова приостановил прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    Сообщается, что ограничения связаны с вопросами обеспечения безопасности полетов. О сроках снятия ограничений в настоящий момент не сообщается.

    Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания и уточнять информацию у авиаперевозчиков.

    Ранеев среду в в Самаре ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов.

    Росавиация ввела аналогичные ограничения для рейсов в Саратов.

    В аэропортах Геленджика и Краснодара также действовали временные ограничения.

    31 декабря 2025, 21:17 • Новости дня
    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием рейсов

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Калуги временно приостановлен прием и выпуск самолетов в связи с введением мер по обеспечению безопасности полетов.

    В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    По словам Кореняко, такие меры принимаются с целью обеспечения безопасности полетов. Дополнительные детали о продолжительности и причинах введения ограничений пока не сообщаются.

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов перед поездкой в аэропорт. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных от Росавиации и администрации воздушной гавани.

    Ранее в среду власти ввели ограничения на работу аэропорта Баратаевка в Ульяновске. Росавиация ввела временные ограничения на деятельность аэропорта Тамбова.

    31 декабря 2025, 23:35 • Новости дня
    Электроснабжение Запорожской области восстановили после атаки беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    После нарушения подачи электроэнергии из-за атаки беспилотников электроснабжение в населённых пунктах Запорожской области было полностью восстановлено, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    Электроснабжение в населенных пунктах Запорожской области восстановлено после перебоев, вызванных атакой беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий обратился к жителям с благодарностью к энергетикам за их оперативную и слаженную работу. По его словам, все службы продолжают работать в штатном режиме, а ситуация находится под постоянным контролем.

    Глава региона выразил надежду, что Новый год пройдет для жителей тепло и спокойно, рядом с родными. Отдельно он отметил важность труда дежурных бригад и бойцов, которые охраняют покой и безопасность в праздничную ночь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее массированная атака ударных БПЛА ВСУ привела к аварийному отключению электроснабжения в Запорожской области.

