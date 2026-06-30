Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?13 комментариев
Асафов: «Единая Россия» укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО
«Единая Россия» последовательно укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО, создавая для них условия для перехода от военной службы к политической деятельности. На выборах кандидаты-ветераны смогут найти своего избирателя, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Высшая партийная школа «Единой России» анонсировала старт второго потока обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.
«Единая Россия» последовательно выполняет задачу, поставленную президентом: создавать условия, чтобы ветераны СВО могли продолжить служение стране уже в гражданской сфере – в политике, государственном и муниципальном управлении. Партия уделяет этому направлению особое внимание», – сказал политолог Александр Асафов.
«Ветеранам, участвующим в выборах в Госдуму, оказывается всесторонняя поддержка. Они проходят обучение в Высшей партийной школе, а в рамках предварительного голосования для них были предусмотрены дополнительные меры поддержки. Это вполне закономерно: как и любому человеку, впервые приходящему в политику, им необходимо освоить новые инструменты работы», – отметил он.
Собеседник напомнил, что военная служба формирует уникальный набор качеств – ответственность, дисциплину, способность принимать решения в сложной обстановке и работать в команде. Но политическая деятельность требует и других компетенций: публичной коммуникации, взаимодействия с избирателями, понимания законодательного процесса и устройства системы государственного управления. «На развитие этих навыков и направлена программа Высшей партийной школы. По своей логике она во многом сопоставима с президентским кадровым проектом «Время героев», – пояснил эксперт.
«При этом речь не идет о том, чтобы изменить этих людей или подстроить их под партийные стандарты.
Задача обучения – помочь им раскрыть свой потенциал и дать инструменты, которые позволят максимально эффективно реализовать накопленный жизненный и управленческий опыт уже в новой сфере деятельности», – добавил собеседник.
«Практика показывает, что ветераны очень быстро осваивают новые форматы работы. Во многом этому способствует армейская дисциплина, высокая мотивация и привычка постоянно учиться. Поэтому переход от военной службы к публичной политике для многих из них становится вполне органичным», – считает Асафов.
«Таким образом, «Единая Россия» последовательно укрепляет свой законодательный корпус ветеранами СВО. Но речь идет не просто о кадровом обновлении – партия создает условия, чтобы люди, доказавшие свою преданность стране на передовой, могли реализовать себя и в законотворческой работе. И кандидаты-ветераны совершенно точно найдут своего избирателя», – заключил Асафов.
Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» открывает второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации.
Ранее президент Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.
Глава государства подчеркнул, что ветераны являются «подлинной элитой России», поэтому важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».