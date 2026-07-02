Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров электоральной кампании 2026 года

Tекст: Олег Исайченко

«В выборах в Госдуму IX созыва, назначенных на сентябрь, имеют право участвовать 17 зарегистрированных политических партий, 11 из них – без сбора подписей. Свой парламентский статус будут подтверждать пять политических партий», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По его словам, особенность кампании в том, что она проводится в условиях СВО и беспрецедентного внешнего давления на Россию. «Выборы впервые пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – а это свыше 3,5 млн россиян. Электоральный цикл завершает процесс политической и правовой интеграции исторических регионов. Также в этом году впервые проголосуют более 1,6 млн молодых избирателей», – указал он, отметив увеличение доли этой части электората.

В обществе высока информированность о кампании, добавил Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям ВЦИОМ. «53% смогли назвать дату, месяц, год выборов, показатель декларируемого участия в голосовании – 64-66%», – сообщил он. «В декларируемом участии по партийным группам три лидера: «Единая Россия» с 76%, также высокие показатели у КПРФ и «Новых людей», – добавил социолог.

«В целом 61% россиян заявляют, что выборы влияют на их жизнь. Сторонники партии власти чаще других утверждают, что через голосование определяют свое будущее. «Единая Россия» и КПРФ наиболее активны в формировании информповестки. Лидер электорального рейтинга – партия власти, за нее готовы проголосовать 34%. КПРФ, «Новые Люди» и ЛДПР имеют близкие значения – 10-11%. На пятом месте с 6% «Справедливая Россия», – детализировал эксперт.

«Единая Россия» на протяжении многих лет остается одним из ключевых не только государственных, но и политических стабилизаторов в стране, который работает с запросами граждан, превращая их в программные и законодательные решения», – объяснил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

По его словам, съезд «Единой России» – главное политическое событие сезона, где президент вновь подтвердил высокую оценку партии. «Важно участие общефедеральной пятерки: главы МИД Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора, заместителя гендиректора ВГТРК Евгения Поддубного, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Героя России Владислава Головина. Они подсвечивают темы фронта, детей, молодежи и героизма», – указал он.

В народной программе, считает спикер, партия также показывает правильную работу: сбор предложений, анализ экспертов, затем формирование документа. Показательно и то, что ветераны СВО становятся частью партийной и политической жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедшем в воскресенье предвыборном съезде партии власти.

Владимир Шаповалов, эксперт ЭИСИ, отметил конкуренцию старейших партий Госдумы. «КПРФ существенно растеряла электорат. Сказываются более 30 лет руководства Геннадия Зюганова, блокировка появления ярких фигур. Жесткая партийная дисциплина и идеологические рамки не позволяют молодым политикам продвигать свежие идеи. Мешают партии также популизм и апеллирование к прошлому, к образам Ленина и Сталина. Это не находит отклика у молодежи», – указал он.

«А вот ориентированная на молодое поколение ЛДПР вполне может конкурировать с КПРФ за второе место. Либерал-демократы успешно пережили смену лидера и поколений. При этом главным ресурсом для мобилизации сторонников и молодежи остается образ Владимира Жириновского», – добавил политолог.

Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ, отметил развитие партии «Новые люди», которая ставит задачу набрать 12%, коррелирующих с социологией. «Их электорат – молодежь, не попадающая в поле зрения «Единой России». Партия делает акцент на развитии регионов, привлекает популярных артистов. Также «Новые люди» вошли в Книгу рекордов России, как самая эффективная оппозиционная партия», – напомнил он.

«Справедливая Россия» – старая партия, занимающая свою нишу и имеющая высокие шансы сохранить место в парламенте. Интересны также «Зеленые» и «Родина», которые могут побороться за 3%. «Родина» имеет фракции в законодательных собраниях двух регионов», – добавил спикер.