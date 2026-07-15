Генконсульство начало выяснять причины задержания россиян в стамбульской мечети

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На данный момент информации по этому случаю еще нет», – указали в российском консульстве ТАСС.

Местная полиция подтвердила факт инцидента, однако отказалась предоставлять дополнительные комментарии.

Власти провинции и управление по делам миграции также воздерживаются от заявлений.

Управляющий отелем, где проживали туристы, сослался на закон о защите персональных данных и не стал раскрывать их местонахождение.

Ранее в СМИ появились данные о том, что россиян Викторию и Игоря задержали 13 июля за чтение Библии. Правоохранители доставили их в участок и составили протокол. Туристов подозревают в нарушении статьи местного уголовного кодекса о разжигании вражды среди населения.

Напомним, в июле 2020 года президент Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Бывший музей официально стал мечетью, после чего там возобновились религиозные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года полиция Стамбула задержала пару россиян за поцелуй в мечети Чамлыджа.

В августе того же года местный житель устроил пожар внутри мечети Айя-София.

С января 2024 года вход в этот религиозный объект для иностранных туристов стал платным.