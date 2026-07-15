Журналиста из Литвы заочно осудили в России за финансирование наемников ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

В среду второй Западный окружной военный суд назначил Бутримасу заочное наказание в виде 20 лет лишения свободы, пояснили в СК, передает РИА «Новости».

Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в 2024 году осужденный собирал в социальных сетях средства на покупку автомобилей для литовских наемников. Вместе с сообщником Валдасом Барткевичюсом он приобрел и доставил три машины подразделениям украинских войск, действовавшим в Курской области.

Осенью прошлого года репортер публиковал в соцсетях репортажи из города Суджа и села Казачьей Локни в Курской области. В регион он прибыл незаконно, вместе с украинскими боевиками.

В сентябре прошлого года Бутримаса объявили в розыск за незаконное проникновение в Курскую область.

В марте 2025 года суд заочно приговорил литовского наемника Шарунаса Ясюкевичюса к 23 годам лишения свободы за теракт в этом же регионе.

В феврале 2025 года СК сообщил о заочном осуждении гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса на 14 лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.