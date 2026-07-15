Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Журналиста из Литвы заочно осудили в России за финансирование наемников ВСУ
Литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса заочно признали в России виновным в незаконном пересечении границы за посещение Курской области вместе с ВСУ, а также за финансирование литовских наемников в украинской армии, сообщил Следственный комитет.
В среду второй Западный окружной военный суд назначил Бутримасу заочное наказание в виде 20 лет лишения свободы, пояснили в СК, передает РИА «Новости».
Он объявлен в международный розыск.
По данным следствия, в 2024 году осужденный собирал в социальных сетях средства на покупку автомобилей для литовских наемников. Вместе с сообщником Валдасом Барткевичюсом он приобрел и доставил три машины подразделениям украинских войск, действовавшим в Курской области.
Осенью прошлого года репортер публиковал в соцсетях репортажи из города Суджа и села Казачьей Локни в Курской области. В регион он прибыл незаконно, вместе с украинскими боевиками.
В сентябре прошлого года Бутримаса объявили в розыск за незаконное проникновение в Курскую область.
В марте 2025 года суд заочно приговорил литовского наемника Шарунаса Ясюкевичюса к 23 годам лишения свободы за теракт в этом же регионе.
В феврале 2025 года СК сообщил о заочном осуждении гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса на 14 лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.