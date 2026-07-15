Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Пропавшие на Урале несовершеннолетние братья найдены живыми
Мальчики восьми и 12 лет, ушедшие на прогулку накануне днем в Свердловской области, обнаружены живыми, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Найденных детей везут в местное отделение, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Поисковым мероприятиям полиции дан отбой», – добавили там.
Ранее представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых отмечал, что дети отправились гулять днем 14 июля и домой не вернулись.
Известно, что всего в этой семье воспитываются четверо детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году волонтеры нашли двух заблудившихся детей в лесу Свердловской области.
В июне 2026 года спасатели обнаружили двух пропавших мальчиков на территории национального парка в Красноярском крае. В середине июля поисковики отыскали живыми двух исчезнувших подростков в Карелии.