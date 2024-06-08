Заблудившихся в лесу на Урале детей нашли живыми через три дня

Волонтеры нашли живыми спустя три дня заблудившихся в лесу на Урале двоих детей

Tекст: Вера Басилая

Тринадцатилетний мальчик и его 11-летняя сестра заблудились после рыбалки на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области, на которую пошли вместе с дедушкой и собаками. Дед смог выйти из леса, а внуки с ним разминулись, собаки побежали за детьми, передает РИА «Новости».

В поисках потерявшихся детей участвовали 654 специалиста и 98 единиц техники, спустя трое суток детей обнаружили волонтеры на квадроциклах, примерно в 10 км от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру.

По словам Горелых, у детей не было сил звать на помощь, их сильно искусали комары, но вели они себя спокойно. В лесу брат с сестрой ели перепелиные яйца, и пили воду из болота. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали.

Брат с сестрой находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице, их питомцев забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить.

Между тем, в Свердловском министерстве здравоохранения заявили, что спасенных в лесу доставят на вертолете в Тюмень для дальнейшего обследования. До этого сообщалось, что у них состояние средней тяжести с признаками обезвоживания.

Ранее спасатели нашли живым 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья.