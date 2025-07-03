Воспитателя заподозрили в попытке задушить ребенка в частном детсаду Барнаула

Tекст: Алексей Дегтярев

Мальчик отобрал у девочки слюнявчик, после чего воспитательница якобы придушила ребенка, в результате чего у малыша диагностировали ушиб мягких тканей шеи от сдавливания, сказала мать ребенка телеканалу 360.

Как пояснила собеседница, подозреваемая на допросе заявила, что трехлетний мальчик «должен понимать, что он делает». Также мать пояснила, что воспитательница якобы уже ранее грубо обращалась с детьми.

Воспитательницу уволили сразу после случившегося, однако она не принесла извинений семье пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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