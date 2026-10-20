  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Тимошевку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Медведев: Россия и США останутся противниками
    США вмешались в ситуацию с арестом японского журналиста в России
    Британские СМИ: Макрон загнал себя в политическую изоляцию
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    Москва призвала Сеул к нормализации отношений
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по НПЗ
    Украина пожаловалась сенаторам США на Трампа
    Молдавия задержала двоих украинских пограничников
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 11:30 • Политика

    Почему Москва не верит в морское перемирие

    Почему Москва не верит в морское перемирие
    @ IMAGO/Zoonar.com/Alfred Hofer/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Турция продолжает попытки выступить посредником между Россией и Украиной в вопросе безопасности судоходства в Черном море. По данным турецких СМИ, Анкара предлагает создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов обеих стран. Однако, как отмечают эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Почему российская сторона не готова принять условия Турции?

    Анкара продолжает добиваться заключения «морского перемирия» в Черном море. Как сообщает турецкая газета Milliyet, глава МИД Турции Хакан Фидан уже передал России и Украине соответствующие предложения. Они предусматривают создание безопасных маршрутов для судоходства и взаимный отказ от атак на суда.

    Согласно плану Анкары, каждой стороне выделят отдельный коридор. Украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Попытки добиться соглашения о безопасности судоходства Анкара предпринимает еще с августа. Тогда турецкая сторона призвала Москву и Киев принять меры для защиты судоходства в Черном море. Как сообщало агентство Anadolu, МИД Турции направил сторонам предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня».

    В том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda. Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    В Москве к инициативе Анкары отнеслись сдержанно. Еще в августе официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва не намерена повторять ошибки прежних договоренностей. «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как Черноморская инициатива, в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – заявила дипломат.

    В сентябре позицию Кремля вновь обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напоминает РБК. Он подчеркнул, что договоренности о безопасности в Черном море должны носить комплексный характер. «Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно. Это требует очень сложных переговоров», – пояснил представитель Кремля.

    Таким образом, несмотря на продолжающиеся усилия Анкары, позиция Москвы остается практически неизменной. Россия не исключает переговоров о безопасности судоходства, но не готова соглашаться на отдельные ограничения без комплексных договоренностей, которые учитывали бы ее интересы.

    «Анкара пытается решить прежде всего собственные проблемы. Эскалация конфликта привела к тому, что судоходство в Черном море оказалось практически парализовано. Среди судов, пострадавших от атак БПЛА, были и турецкие. Поступали также многочисленные сообщения о моряках из Турции, получивших ранения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «К тому же Анкара привыкла получать доходы от прохода судов через Босфор и Дарданеллы. Поэтому любые волнения в акватории сразу сказываются на поступлениях в турецкую казну. Есть у страны и более масштабные амбиции: без активного судоходства она не сможет превратиться в газовый хаб и крупный центр торговли нефтепродуктами, о чем давно мечтает», – рассуждает он.

    Нестабильность в регионе затрагивает не только транзитные доходы Турции, но и другие отрасли ее экономики. В частности, значительную роль в ней играет мукомольная промышленность, подчеркивает политолог Иван Лизан. «Однако эта отрасль во многом зависит от импортного зерна, а традиционно крупнейшими поставщиками выступали Россия и Украина. Теперь конфликт создает для Анкары серьезные проблемы и в этой сфере», – полагает собеседник.

    При этом экономическая заинтересованность Турции в восстановлении судоходства сама по себе не означает, что предложенное ею перемирие удастся реализовать. По мнению Ткаченко, любые инициативы такого рода будут обречены на провал, пока ни одна из сторон не ответит на принципиальный вопрос: как предотвратить использование морских маршрутов для незаконных поставок вооружений Украине? «Турция точно не сможет поручиться за то, что Киев будет соблюдать такие договоренности», – уверен эксперт.

    «Более того, предлагаемый ею коридор через воды Румынии и Болгарии может открыть для ВСУ беспрепятственный канал поставок боеприпасов и военной техники. А судя по публикуемым турецкой прессой наброскам плана, от Москвы еще могут потребовать гарантировать безопасность таких перевозок. Это, конечно, совершенно неприемлемо», – продолжает Ткаченко.

    Таким образом, с точки зрения Москвы, вопрос касается не только безопасности судоходства, но и условий, на которых оно будет восстановлено. При этом идти на уступки по этому вопросу России сейчас невыгодно и с экономической точки зрения, считает эксперт. «Киев не отказывается от ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Офис Владимира Зеленского вполне открыто заявляет, что его цель – дестабилизация всей нашей промышленности и сферы услуг. В этих условиях блокада морского "выхода в мир" для противника – логичный ответ на его действия», – добавляет он.

    «Поэтому сегодня вопрос поиска идеального варианта морской сделки для Москвы не стоит.

    До 2023 года действовала "зерновая сделка", в рамках которой суда, направлявшиеся на Украину, досматривали в территориальных водах Турции, в том числе при участии российских представителей. Однако в нынешних условиях такой формат нас уже не устроит», – уточняет Ткаченко.

    Лизан обращает внимание и на изменение военного баланса в Черном море. «Стоимость контроля над акваторией за последние годы заметно снизилась. Сейчас эту задачу ВС РФ решают преимущественно с помощью беспилотников, себестоимость которых несопоставима с ущербом, наносимым противнику. Сегодня мы действительно доминируем в Черном море, и жертвовать этим результатом ради интересов другого государства Москва не намерена», – говорит политолог.

    Конечно, определенные неудобства испытывают и отечественные экспортеры. Тем не менее со временем часть зерна можно будет перенаправить на порты Балтики и Мурманск, «хотя полностью южную акваторию этот сценарий заменить не сумеет», добавляет Лизан.

    «Главный расчет строится на том, что запас прочности у России значительно больше, чем у Украины, поэтому временные трудности наша экономика перенесет легче. Поскольку именно Киев стал инициатором этого противостояния, оснований идти ему навстречу Москва не видит. Тем более сейчас, когда у нас появилась реальная возможность довести начатое до конца», – уверен аналитик.

    В этих условиях Анкара, по оценке Лизана, не сможет взять на себя ответственность за соблюдение договоренностей украинской стороной. «Она уже выступала гарантом "зерновой сделки" и действительно старалась, однако европейцы проигнорировали все требования Москвы, американцы выполнять их не стремились, а Киев действовал в привычном стиле "криворожской дипломатии"», – заключил Лизан.

    Главное
    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны
    Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36
    Упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на ЧМ по каратэ
    Потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу МВД Франции
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения

    Сибирские ученые обещают с помощью новейшей технологии в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов. Перестать зависеть от импорта этих ценнейших сегодня металлов – одна из приоритетных задач России. Не просто лидером, а монополистом в этой сфере является Китай. И, несмотря на дружеские отношения, снижать зависимость стоит начинать уже сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Москва не верит в морское перемирие

    Турция продолжает попытки выступить посредником между Россией и Украиной в вопросе безопасности судоходства в Черном море. По данным турецких СМИ, Анкара предлагает создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов обеих стран. Однако, как отмечают эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Почему российская сторона не готова принять условия Турции? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

      7 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

      13 комментариев
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации