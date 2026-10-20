Почему Москва не верит в морское перемирие

Tекст: Олег Исайченко

Анкара продолжает добиваться заключения «морского перемирия» в Черном море. Как сообщает турецкая газета Milliyet, глава МИД Турции Хакан Фидан уже передал России и Украине соответствующие предложения. Они предусматривают создание безопасных маршрутов для судоходства и взаимный отказ от атак на суда.

Согласно плану Анкары, каждой стороне выделят отдельный коридор. Украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

Попытки добиться соглашения о безопасности судоходства Анкара предпринимает еще с августа. Тогда турецкая сторона призвала Москву и Киев принять меры для защиты судоходства в Черном море. Как сообщало агентство Anadolu, МИД Турции направил сторонам предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня».

В том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda. Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

В Москве к инициативе Анкары отнеслись сдержанно. Еще в августе официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва не намерена повторять ошибки прежних договоренностей. «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как Черноморская инициатива, в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – заявила дипломат.

В сентябре позицию Кремля вновь обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напоминает РБК. Он подчеркнул, что договоренности о безопасности в Черном море должны носить комплексный характер. «Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно. Это требует очень сложных переговоров», – пояснил представитель Кремля.

Таким образом, несмотря на продолжающиеся усилия Анкары, позиция Москвы остается практически неизменной. Россия не исключает переговоров о безопасности судоходства, но не готова соглашаться на отдельные ограничения без комплексных договоренностей, которые учитывали бы ее интересы.

«Анкара пытается решить прежде всего собственные проблемы. Эскалация конфликта привела к тому, что судоходство в Черном море оказалось практически парализовано. Среди судов, пострадавших от атак БПЛА, были и турецкие. Поступали также многочисленные сообщения о моряках из Турции, получивших ранения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«К тому же Анкара привыкла получать доходы от прохода судов через Босфор и Дарданеллы. Поэтому любые волнения в акватории сразу сказываются на поступлениях в турецкую казну. Есть у страны и более масштабные амбиции: без активного судоходства она не сможет превратиться в газовый хаб и крупный центр торговли нефтепродуктами, о чем давно мечтает», – рассуждает он.

Нестабильность в регионе затрагивает не только транзитные доходы Турции, но и другие отрасли ее экономики. В частности, значительную роль в ней играет мукомольная промышленность, подчеркивает политолог Иван Лизан. «Однако эта отрасль во многом зависит от импортного зерна, а традиционно крупнейшими поставщиками выступали Россия и Украина. Теперь конфликт создает для Анкары серьезные проблемы и в этой сфере», – полагает собеседник.

При этом экономическая заинтересованность Турции в восстановлении судоходства сама по себе не означает, что предложенное ею перемирие удастся реализовать. По мнению Ткаченко, любые инициативы такого рода будут обречены на провал, пока ни одна из сторон не ответит на принципиальный вопрос: как предотвратить использование морских маршрутов для незаконных поставок вооружений Украине? «Турция точно не сможет поручиться за то, что Киев будет соблюдать такие договоренности», – уверен эксперт.

«Более того, предлагаемый ею коридор через воды Румынии и Болгарии может открыть для ВСУ беспрепятственный канал поставок боеприпасов и военной техники. А судя по публикуемым турецкой прессой наброскам плана, от Москвы еще могут потребовать гарантировать безопасность таких перевозок. Это, конечно, совершенно неприемлемо», – продолжает Ткаченко.

Таким образом, с точки зрения Москвы, вопрос касается не только безопасности судоходства, но и условий, на которых оно будет восстановлено. При этом идти на уступки по этому вопросу России сейчас невыгодно и с экономической точки зрения, считает эксперт. «Киев не отказывается от ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Офис Владимира Зеленского вполне открыто заявляет, что его цель – дестабилизация всей нашей промышленности и сферы услуг. В этих условиях блокада морского "выхода в мир" для противника – логичный ответ на его действия», – добавляет он.

«Поэтому сегодня вопрос поиска идеального варианта морской сделки для Москвы не стоит.

До 2023 года действовала "зерновая сделка", в рамках которой суда, направлявшиеся на Украину, досматривали в территориальных водах Турции, в том числе при участии российских представителей. Однако в нынешних условиях такой формат нас уже не устроит», – уточняет Ткаченко.

Лизан обращает внимание и на изменение военного баланса в Черном море. «Стоимость контроля над акваторией за последние годы заметно снизилась. Сейчас эту задачу ВС РФ решают преимущественно с помощью беспилотников, себестоимость которых несопоставима с ущербом, наносимым противнику. Сегодня мы действительно доминируем в Черном море, и жертвовать этим результатом ради интересов другого государства Москва не намерена», – говорит политолог.

Конечно, определенные неудобства испытывают и отечественные экспортеры. Тем не менее со временем часть зерна можно будет перенаправить на порты Балтики и Мурманск, «хотя полностью южную акваторию этот сценарий заменить не сумеет», добавляет Лизан.

«Главный расчет строится на том, что запас прочности у России значительно больше, чем у Украины, поэтому временные трудности наша экономика перенесет легче. Поскольку именно Киев стал инициатором этого противостояния, оснований идти ему навстречу Москва не видит. Тем более сейчас, когда у нас появилась реальная возможность довести начатое до конца», – уверен аналитик.

В этих условиях Анкара, по оценке Лизана, не сможет взять на себя ответственность за соблюдение договоренностей украинской стороной. «Она уже выступала гарантом "зерновой сделки" и действительно старалась, однако европейцы проигнорировали все требования Москвы, американцы выполнять их не стремились, а Киев действовал в привычном стиле "криворожской дипломатии"», – заключил Лизан.