Россия начала экспортировать электричество по морю

Tекст: Андрей Резчиков

Госкорпорация Росатом и индонезийская PT Pembangkit Listrik Nuklir подписали соглашение о строительстве плавучей АЭС. Как сообщается на сайте Минтранса, Россия поставит два плавучих атомных энергоблока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для электроснабжения севера острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. Ожидается что станцию построят на российских верфях, а затем отбуксируют в Индонезию в полностью готовом виде.

«Это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока. Уверен, для мирового бизнес-сообщества она станет ярким примером того, как при системной поддержке государства частный бизнес может инициировать масштабные инфраструктурные проекты в атомной энергетике, способные трансформировать экономику страны», – прокомментировал подписание генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

Сегодня Северное Малуку является главным центром индонезийского промышленного бума и мировой никелевой индустрии. На острове Хальмахера расположены гигантские промышленные зоны, такие как индустриальный парк Weda Bay. В регионе находится один из крупнейших в мире запасов латеритной никелевой руды, которая критически необходима для производства аккумуляторов для электромобилей. В отличие от густонаселенных островов Ява или Суматра, где есть развитые энергосети, Хальмахера – это удаленная территория, где строительство обычной АЭС слишком затратно.

В ходе подписания соглашения было заявлено, что первые мегаватты электроэнергии потребителям Индонезии плавучие энергоблоки начнут вырабатывать «через пять лет после вступления в силу основных условий контракта на поставку электроэнергии». Также сообщается, что ПЭБ будут вырабатывать низкоуглеродную электроэнергию с помощью реакторных установок семейства РИТМ, уже доказавших свою эффективность, надежность и безопасность на атомных российских ледоколах семейства «Арктика».

«Сердцем» же станут передовые реакторы семейства РИТМ-200М. Эта модификация реакторных установок была специально адаптирована инженерами для стабильной и безопасной эксплуатации в условиях теплого тропического климата.

Само событие уже по праву можно назвать важной исторической вехой, так как соглашение представляет собой первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от ПЭБ. До этого момента единственной действующей плавучей АЭС в мире оставалась российская станция «Академик Ломоносов», которая с 2020 года успешно работает на Чукотке (в городе Певек), но использует реакторы предыдущего поколения КЛТ-40С.

Как отмечают эксперты, контракт с Индонезией на поставку плавучей атомной станции ПЭБ-100 с реакторами РИТМ-200М можно рассматривать как серьезную дипломатическую победу Москвы. Более того, сделка демонстрирует подавляющее превосходство России в коммерциализации малых атомных реакторов.

«Уникальность реакторов в том, что они изначально проектировались для ледоколов, где температура охлаждающей воды близка к нулю. В тропиках же забортная вода может нагреваться до 30 градусов. Это создает известную проблему для термодинамического цикла: чем меньше разница температур нагревателя и холодильника, тем ниже КПД», – отметил эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

По его словам, в данном случае будет наблюдаться определенное падение мощности, «но оно не критично». «Скорее всего, его компенсируют, например, чуть большим обогащением урана, чтобы активная зона выдавала нужную эффективность. Конкретные технические решения еще будут определяться в ходе переговоров, но принципиально задача решаема», – считает спикер.

Логистика создания и буксировки таких «атомных пауэрбанков» сложна, потому что энергоблок должен одновременно отвечать требованиям повышенной безопасности атомного объекта и быть несамоходным судном.

Плавучий энергоблок швартуется в защищенной акватории и физически не подвержен разрушительному воздействию подземных толчков, как наземные сооружения. Вода гасит сейсмические волны, что стало ключевым аргументом для индонезийских экологов и регуляторов. По словам Анпилогова, в мире есть только один близкий пример – американский несерийный реактор в районе Панамского канала, созданный в интересах Пентагона.

«Россия же строит и атомные ледоколы, и плавучие станции. У нас уже есть опыт эксплуатации «Академика Ломоносова» в Певеке, правда, на реакторах предыдущего поколения. Теперь настала очередь РИТМ-200М – самого современного поколения, которое станет флагманом нашего флота атомных электростанций», – добавил эксперт.

Аналитик также отмечает, что главное преимущество для заказчика – модель «строй, владей, эксплуатируй» в ее абсолютном выражении. «Станция просто перемещается к берегу Индонезии, отрабатывает нужный срок и возвращается к российским берегам. Принимающая сторона получает чистую электроэнергию, не отвечая ни за ядерный цикл, ни за обращение с отработанным топливом, ни за последующий вывод площадки из эксплуатации. Для стран вроде Индонезии это фактически манна небесная», – пояснил специалист.

Подписанный контракт привязывает страну-покупателя к российской технологии и экономике примерно на 80 лет – с учетом обслуживания, поставок топлива и утилизации, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Это не просто коммерческая сделка, а долгосрочный геополитический инструмент.

Индонезия в последнее время предпринимает довольно активные усилия по сближению с Россией. Она стала единственной страной, которая после Казанского саммита получила полноправное членство в БРИКС. Президент Индонезии Прабово Субианто Джойохадикусумо периодически посещает Россию, последний раз – во Владивостоке», – напомнил политолог.

Ткаченко подчеркивает, что Индонезия – пятая экономика мира, крупнейшая мусульманская страна и «очень влиятельный игрок, который пытается проводить независимую политику, защищать свой суверенитет и в России видит образец такой политики».

«Сближение с Джакартой резко усиливает позиции России в Юго-Восточной Азии. Индонезия – лидер АСЕАН. Подписание соглашения – не только политический успех, но и свидетельство того, что Росатом выходит со своими плавучими станциями на очень глубокий и емкий азиатский рынок, где работы хватит на много поколений», – рассуждает политолог.

В конечном счете, сделка позволяет говорить в перспективе о формировании нового долгосрочного альянса с Джакартой. «Да, пока наши связи не столь глубоки – нет постоянно действующих межпарламентских структур. Однако у Москвы и Джакарты много общего: полное неприятие нарушений государственного суверенитета, отказ от санкций, кроме тех, что приняты Советом Безопасности ООН. Все это дает основу для формирования успешного альянса», – добавил спикер. Анпилогов соглашается, что позиции России в Юго-Восточной Азии укрепляются.

«Индонезия – один из самых быстрорастущих рынков региона, и для удаленных территорий стоимость электроэнергии от дизеля или СПГ в разы, а то и на порядки выше, чем от атома. Плавучая станция – это разумный долгосрочный инвестиционный проект, который делает Индонезию дружественным нам государством, рассматривающим эту энергетику как часть собственного экономического суверенитета»,

– сказал специалист. Экономический эффект для России тоже значителен. По словам эксперта, атомная станция окупается за десятилетие и потом приносит чистую прибыль. «Локализация изделий Росатома составляет 90% и выше – практически все изготавливается на российских заводах. Это заказы для верфей, машиностроения, сотни и тысячи высококвалифицированных рабочих мест. Индонезия, в свою очередь, имеет чем рассчитаться, – например, пальмовым маслом, которое является основой многих кондитерских и кулинарных жиров. Это не игра в одни ворота, а полноценное взаимовыгодное сотрудничество», – объяснил Анпилогов.

При этом все возможные конкуренты – США, Китай, Япония, Южная Корея, Европа – смотрят в сторону модульных реакторов, «но компетенция не появляется по щелчку пальцев». «Согласно экспертным оценкам, у России есть порядка десяти лет форы, прежде чем у кого-то появятся хотя бы опытные образцы. Потенциальный рынок огромен: это не только классические островные государства, но и практически все развивающиеся страны со слабой интеграцией в соседние энергорынки», – рассуждает специалист.

По его мнению, Малайзия, Таиланд, Шри-Ланка и многие другие – представляют собой энергетические острова. Так что контракт с Индонезией способен запустить глобальный бум на плавучие АЭС, и Россия имеет все шансы занять этот перспективный рынок первой.

В заключение Ткаченко добавил: «Россия фактически создает этот рынок, ведь рынка малых атомных электростанций никогда не было. Это стратегическое преимущество, и конкуренты пока отстают».