Экипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

Экипаж атакованного судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

Tекст: Катерина Туманова

«3 августа 2026 года поступило сообщение о том, что судно типа Ро-Ро Nadezhda, следовавшее из порта Новороссийска в Самсун, поверглось атаке беспилотников примерно в 20 морских милях от побережья Новороссийска. На борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых – граждане Турции», – приводит ТАСС сообщение турецкого Минтранса.

Там указали, что первоначальные сообщения указывали на повреждения жилых помещений и носовой части судна, пожар все еще продолжается.

Моряки были благополучно доставлены в Новороссийск силами российского Военно-морского флота. По предварительным данным, трое членов команды могут находиться в тяжелом состоянии.

Возгорание на борту продолжается, но спасательная операция пока невозможна из-за сохраняющейся угрозы новых ударов беспилотников в данном районе, заявили в турецком ведомстве.

Ранее 3 августа украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министры иностранных дел Турции и Украины обсудили безопасность судоходства в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предыдущие удары ВСУ по турецким судам форменным разбоем.