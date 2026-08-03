  • Новость часаВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаев и в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    Минобороны: Российские дроны уничтожили АЗС в Краматорске
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    45 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    3 августа 2026, 08:19 • Экономика

    Япония и Корея вместе обвалили американский доллар

    Япония и Корея вместе обвалили американский доллар
    @ Taidgh Barron/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Япония и Южная Корея совершили редкий и беспрецедентный шаг, который, судя по всему, был согласован США. Они провели совместную интервенцию на валютном рынке. Иными словами, Токио и Сеул резко сбросили американские доллары, чтобы укрепить собственные национальные валюты и ослабить доллар. Зачем две страны пошли на такой уникальный шаг, и почему это выгодно Вашингтону?

    Власти Японии и Южной Кореи провели совместную интервенцию на валютном рынке, чтобы поддержать свои национальные валюты. Этот шаг является редким и беспрецедентным примером скоординированных действий, возможно, при участии Соединенных Штатов, считает Reuters.

    Взлет курса японской иены в паре с долларом на прошлой неделе породил слухи о новых интервенциях властей Японии. Буквально за 50 минут курс японской валюты на торгах неожиданно укрепился со 162 до 158 иен за доллар. При этом много месяцев наблюдалась жесткая девальвация иены, но когда ее курс дошел до минимального уровня за 40 лет, произошел неожиданный разворот и удорожание менее чем за час.

    «Динамика в паре доллар/иена демонстрирует классические признаки интервенции», – написал Ноа Баффем из CIBC Capital Markets. И это состоялось после заседания ФРС США.

    Колоссальный объем валютных вливаний застал врасплох крупных игроков и позволил нанести серьезный удар по спекулянтам. Власти прибегают к таким действиям, чтобы защитить экономику от чрезмерной девальвации национальной валюты и удешевить импорт.

    «Япония является нетто-импортером. Ее экспорт составляет порядка 10,9 млрд юаней при импорте порядка 11,3 млрд юаней. При этом, по данным за 2025 год, порядка 20% импорта приходится на энергоносители. В текущих условиях слабая йена достаточно сильно бьет по импорту и сокращает покупательскую способность населения, ухудшает условия для бизнеса», – объясняет желание властей укрепить иену Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Одновременно с этим Корея своими интервенциями по продаже доллара укрепила корейскую вону на 2%. Валюта достигла самого высокого уровня за последние девять месяцев.

    Интересы Японии и Кореи совпадают, поэтому их совместная распродажа доллара помогает усилить эффект для их собственных валют.

    «Южная Корея хотя и является нетто-экспортером, но также имеет большую долю энергоносителей в структуре импорта. Валюты двух стран достаточно сильно коррелируют, соответственно, при ослаблении йены это отражается на корейской национальной валюте. Как следствие, интервенции стали выгодны всем», – говорит Дудченко.

    Если Японии и Южной Корее хотелось поддержать свои национальные валюты, то США выгодно ослабление доллара по отношению к ним, поэтому Reuters считает, что эти интервенции были проведены с одобрения Вашингтона.

    «Чем слабее курс доллара, тем это более выгодно американским экспортерам. Проводя протекционистскую политику Дональд Трамп не зря настаивает на снижении ключевой ставки и, соответственно, ослаблении доллара США. Это может способствовать росту выручки американского бизнеса, стимулировать производство товаров и услуг для дальнейшего экспорта», – говорит Дудченко.

    Кроме этого, слабый доллар означает возможность девальвации национального долга – определенный дефолт через инфляцию,

    добавляет эксперт. «Не стоит забывать, что именно Япония является крупнейшим держателем американского долга. Согласно оценке американского казначейства, в мае Япония держала облигаций на сумму свыше 1 трлн долларов. С этой точки зрения ослабление курса доллара тоже в определенной степени выгодно», – поясняет Дудченко.

    Рынки госдолга США и Японии взаимосвязаны. «Проблема госдолга Японии набирает обороты: доходности по десятилетним гособлигациям за год выросли вдвое и вплотную приближаются к 3% годовых. Это рекордный уровень за последние 30 лет», – отмечает Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА. Это значит, что обслуживать госдолг стало очень дорого.

    «У Японии крайне высокий госдолг к ВВП на уровне около 250%, и рост доходности гособлигаций за три десятилетия из околонулевых значений к 3% делает обслуживание госдолга неустойчивым в долгосрочной перспективе. Девальвация йены происходила параллельно на фоне проблем с госдолгом, который усилился ближневосточным кризисом и сопровождался быстрым уходом институциональных инвесторов с японского рынка в пользу в США», – говорит Клисенко.

    Чтобы остановить девальвацию йены, Япония провела валютные интервенции через распродажу золотовалютных резервов страны, основная часть которых размещена в гособлигациях США. Поэтому эти действия напрямую влияют на состояние американского госдолга. А у США с госдолгом тоже большие проблемы, так как обслуживание его растет. Доходности по десятилетним US Treasuries приближаются уже к 4,8% – уровню, который наблюдался накануне глобального кредитного кризиса 2008 года, замечает эксперт.

    Что касается Южной Кореи и США, то их отношения отличаются сильной зависимостью динамики фондового рынка Южной Кореи с сектором высоких технологий американского рынка – компаний Google, Meta*, Nvidia, Microsoft и т.п., которые массово закупают чипы у южнокорейских Samsung и SK Hynix, говорит Клисенко.

    «Южнокорейский фондовый рынок в последние пару лет оказался сильно связан с компаниями бигтеха США. Падение южнокорейского рынка почти на 50% за последние полтора месяца на фоне растущего скепсиса по поводу окупаемости инвестиции в ИИ может в конечном итоге перекинуться на фондовый рынок США, чего они и боятся.

    В США также наблюдается сильный пузырь, и уже более 30% капитализации индекса S&P500 сконцентрировано всего в семи компаниях», – говорит собеседник. Поэтому интервенции Южной Кореи направлены на купирование кризисных явлений и охлаждение панических продаж на южнокорейском рынке.

    «США надеются на нормализацию ситуации в Южной Корее, чтобы проблема в конечном итоге не перекинулась на них самих», – замечает Клисенко.

    Получится ли у Японии и Кореи сдержать угрозу для своих экономик и для США пока не ясно.

    «Курсы национальных валют стран выросли по отношению к доллару США. Вместе с тем необходимо учитывать, что эффект от подобного рода действий носит временный характер и обычно требует дополнительных мер. Например, изменения траектории ключевой ставки», – указывает Дудченко.

    «Проблема лишь отсрочена на некоторое время, но не решает фундаментальных рисков с крайне высоким уровнем долговой нагрузки не только в Японии, но и в США, а также чрезмерной перекупленности американского фондового рынка. Процесс сдутия фондового рынка Южной Кореи уже запущен и имеет серьезные риски продолжения в ближайшие месяцы, несмотря на технический отскок 31 июля на фоне объявлении мер поддержки со стороны южнокорейских властей», – заключает Сергей Клисенко.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    Экс-главком НАТО заявил о дефиците перехватчиков Patriot на Украине
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Япония и Корея вместе обвалили американский доллар

    Япония и Южная Корея совершили редкий и беспрецедентный шаг, который, судя по всему, был согласован США. Они провели совместную интервенцию на валютном рынке. Иными словами, Токио и Сеул резко сбросили американские доллары, чтобы укрепить собственные национальные валюты и ослабить доллар. Зачем две страны пошли на такой уникальный шаг, и почему это выгодно Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Европу шантажируют нашествием африканцев

    Главное европейское событие уходящей недели – нашествие жителей Марокко на испанскую территорию. Десятки тысяч мигрантов не только прорвали границу и устроили в испанской Сеуте гуманитарный кризис, но и поставили под вопрос действие Шенгенского соглашения. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации