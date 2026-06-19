Россия полностью избавляется от внешних долгов

Tекст: Ольга Самофалова

Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на максимальные значения за все время ведения статистики, подсчитало РИА «Новости» по данным Минфина.

Так, по итогам марта госдолг составил 61,1 млрд долларов, а в апреле этот показатель сократился сразу на 4,2 млрд долларов – до 58,9 миллиарда. Настолько быстро показатель не падал как минимум последние 15 лет. Предыдущий максимум был в июле 2018 года: тогда произошло уменьшение госдолга на 3,6 млрд долларов.

Россия – уникальная страна, так как уже два десятилетия сохраняет низкий внешний госдолг. Более того, она хочет стать еще более уникальной и вообще избавиться от него. По крайней мере, на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что у России «внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется». Речь идет именно о государственном внешнем долге федерального уровня, а не о суммарном внешнем долге всего частного сектора и банков. По данным Минфина, на 1 мая 2026 года долг государства по внешним облигационным займам (независимо от того, кто ими владеет – резиденты или нерезиденты) составляет 33,8 млрд долларов. Госдолг перед нерезидентами на 1 апреля – 23 млрд долларов, следует из данных ЦБ на 1 апреля.

Почему в апреле госдолг так резко снизился? «Снижение внешнего долга РФ в апреле почти полностью связано с сокращением объема выданных госгарантий в иностранной валюте из-за их истечения. Этот компонент госдолга в иностранной валюте не имеет четко выраженной понижательной динамики, поскольку государство время от времени продолжает выпускать новые гарантии для поддержания тех или иных отраслей, проектов или компаний. Так, после снижения в апреле, в мае объем госгарантий, напротив, вырос на 1 млрд долларов – до 22,5 млрд долларов», – объясняет Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Однако сила России заключается в том, что ей удается десятилетиями не раздувать госдолг, тогда как западные страны в это же время наращивают его огромными темпами. Минфин РФ не позволяет занимать много. Финансовые власти учли уроки прошлого, когда после развала СССР Россия попала в долговую кабалу к Международному валютному фонду, куратором которого являются США.

МВФ выдал России кредит в 1996 году – самый крупный по объемам в истории фонда. Но эта щедрость была не от чистого сердца, она сделала Россию политически и экономически зависимой от Запада. При этом от дефолта 1998 года эти кредитные средства все равно не спасли.

Упорядочение налогового законодательства и дорогая нефть помогли России в 2005 году досрочно погасить полностью долг перед МВФ. С тех пор Минфин очень жестко контролировал внешние заимствования, даже в кризисные периоды. Именно поэтому Россия осталась уникальной страной в мире по показателю внешнего госдолга.

При этом развитые страны повально имеют огромные долги, уже давно превышающие объемы своих ВВП. Это опасно крахом, дефолтом государства. «Проблема госдолга западных стран никуда не ушла и продолжает усугубляться. Госдолг США уже приближается к 40 трлн долларов, или 130% ВВП, из которых три четверти создано за последние 18 лет. При текущих процентных ставках со стороны ФРС ежегодные расходы по выплате только процентов в США приближаются к 1,2 трлн долларов, или 20% годового бюджета США, что является крайне неустойчивым уровнем», – говорит Сергей Клисенко.

В Японии ситуация выглядит еще хуже. «Государственный долг Японии превышает 230% ВВП и при повышении доходности японских гособлигаций с нуля еще пару лет назад на уровень 2,7% сейчас может стать непосильной ношей для японского бюджета уже в ближайшие один–два года», – отмечает эксперт.

Европейские страны тоже страдают этой болезнью развитых стран. Наибольшая задолженность у Греции – почти 150% ВВП, Италии – 138% ВВП и Франции – 118% ВВП страны. В Бельгии, Португалии и Германии тоже в этом плане ситуация плачевная.

«Госдолг РФ в иностранной валюте за последние 15 лет не претерпел кардинальных изменений. Еще в 2014 году он находился на очень низком уровне как в абсолютном выражении – не более 80 млрд долларов, так и по отношению к размеру ВВП – меньше 4%»,

– отмечает Клисенко. По его словам, правительство РФ, вероятно, еще задолго до появления первых санкций со стороны Запада просчитывало потенциальные риски блокировок и отдало предпочтение развитию госдолга в рублях.

«Госдолг в иностранной валюте, скорее всего, продолжит сокращаться в ближайшие год-два. Вместе с тем в более долгосрочной перспективе правительство РФ может рассмотреть варианты увеличения выпуска госдолга в валютах дружественных стран, в том числе в китайских юанях, как способ снизить процентные расходы, так как ставки по выпуску гособлигаций в иностранной валюте в два раза ниже по сравнению с выпусками в рублях», – объясняет собеседник.

По его словам, у России имеется большой запас в наращивании объема госдолга, так как суммарный госдолг к ВВП не превышает 16%. Однако здесь тоже есть минус. «Несмотря на низкий показатель, текущие процентные расходы с учетом высокой ключевой ставки становятся уже существенной статьей расходов в бюджете», – говорит Клисенко.

«Доля процентных расходов на обслуживание госдолга России постепенно растет, и сейчас она значительно выше исторических значений. Так, в 2021 году на обслуживание госдолга уходило 4,4% общих расходов, за 2015–2021 годы – в среднем 4%, а на 2026–2028 годы их доля прогнозируется на уровне 8-9% от общих расходов (в документах бюджетной политики)», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Расходы на обслуживание госдолга растут в том числе из-за высоких процентных ставок. И здесь влияет не только ключевая ставка Банка России, но и равновесный уровень доходностей госдолга, складывающийся на основе объемов заимствований, рыночного спроса, долгосрочных инфляционных ожиданий, премии за риск и т. д., объясняет эксперт.

И все же расходы на обслуживание госдолга к ВВП в России пока тоже остаются ниже среднемировых. В России на этот год они закладывались в размере 1,7% ВВП при среднем значении 3,3% ВВП для стран ОЭСР и 3,9% ВВП в США, говорит Беленькая.

«Тем не менее дальнейший рост доли процентных расходов на обслуживание госдолга для России представляется нежелательным, так как со временем это может привести к тому, что расходы на обслуживание госдолга будут вытеснять другие расходы, у государства будет меньше возможностей направлять ресурсы на более приоритетные задачи, либо придется и дальше увеличивать налоговую нагрузку в ущерб экономическому росту», – заключает экономист.