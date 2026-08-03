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Участники Massive Attack задержаны в Сингапуре из-за пропалестинских лозунгов
Полиция Сингапура задержала группу Massive Attack из-за пропалестинских лозунгов
Британские музыканты из группы Massive Attack подверглись допросам и обыскам в Сингапуре после того, как зрители на их концерте скандировали лозунги в поддержку Палестины.
Правоохранительные органы Сингапура задержали участников британской музыкальной группы Massive Attack, передает РИА «Новости».
Причиной инцидента стало поведение зрителей, которые до и после выступления спонтанно начали скандировать пропалестинские лозунги.
«После нашего выступления в Star Theatre в Сингапуре 29 июля мы были удивлены и разочарованы тем, что вся наша группа была задержана полицией, изолирована и допрошена по отдельности, а некоторые участники подверглись обыску в гостиничном номере и временной конфискации паспортов», – сообщили музыканты в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Артисты выразили недоумение в связи с задержанием, но поблагодарили поклонников за проявленную инициативу. Известно, что в социальных сетях коллектива часто публикуются материалы с осуждением действий Израиля в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной лондонская полиция задержала фронтмена группы Massive Attack Роберта дель Ная за поддержку движения Palestine Action.
В прошлом году британский коллектив потребовал удалить свои песни из сервиса Spotify из-за инвестиций его основателя в военные дроны.
В июне британские правоохранители арестовали у здания лондонского суда более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ