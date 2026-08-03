Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.6 комментариев
Шарий сообщил о задержании главы управления СБУ Хмельницкой области за взятки
Задержан начальник управления СБУ в Хмельницкой области Александр Прокопенко за систематические взятки, ежемесячный нелегальный доход чиновника превышал 200 тыс. долларов ежемесячно, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале рассказал о крупном коррупционном скандале на Украине.
«По моей информации, в Хмельницком задержали начальника управления СБУ Алексея Прокопенко ...Пришли к нему за систематическое получение неправомерной выгоды - более 200 тыс. долларов в месяц», – написал он.
Следственные мероприятия начались около шести утра в доме подозреваемого. Позже порядка 30 сотрудников правоохранительных органов нагрянули с обысками непосредственно в рабочий кабинет чиновника.
Документ о предъявлении обвинений уже официально подписан. Утвердил бумагу временно исполняющий обязанности председателя службы безопасности Украины Александр Поклад.
В середине июля Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.
Накануне киевские силовики задержали руководство военного объекта в Хмельницкой области.
Месяцем ранее российские ведомства обвинили Поклада в организации покушения в Монако.