Экс-сенатора Сабадаша осудили за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бизнесмен проведет 12 лет в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Судебное разбирательство касалось махинаций, связанных с хищением доли в крупном промышленном предприятии.

«Путем частичного сложения наказаний назначить Сабадашу А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказано в приговоре суда.

Гособвинение настаивало на более суровом наказании. Прокуратура просила отправить бывшего политика за решетку на 15 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Хамовнический суд Москвы прекратил дело Александра Сабадаша о растрате 800 млн рублей.

Осенью 2024 года Мещанский суд арестовал бывшего сенатора по делу о мошенничестве на 359 млн рублей.

До этого суд в Петербурге приговорил бизнесмена к семи с половиной годам колонии за хищение средств банка «Таврический».