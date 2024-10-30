Суд в Москве арестовал экс-сенатора Сабадаша по новому делу о мошенничестве

Tекст: Мария Иванова

Мещанский суд арестовал Александра Сабадаша, бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа и бизнесмена, по новому делу о мошенничестве и растрате, сообщает РИА «Новости». Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя о заключении Сабадаша под стражу. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и присвоении или растрате.

Дополнительно, Хамовнический суд Москвы рассматривает дело Сабадаша, связанное с бывшими топ-менеджерами банка «Таврический». В 2014 году, по версии следствия, Сабадаш и его сообщники привлекли фиктивную фирму ООО «Космос» для получения займа в размере 359 млн рублей у банка «Таврический», хотя фирма фактически не осуществляла деятельности. Полученные средства были использованы по усмотрению обвиняемых.

Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год.

Ранее Сабадаш, а также Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, были задержаны в Петербурге и приговорены к 7,5 годам колонии по делу о хищении около 200 млн рублей из банка «Таврический» в 2013 году. В декабре 2023 года Смольнинский районный суд зачел им срок содержания под стражей и фактически отбытое наказание по предыдущему приговору, в результате чего все трое были освобождены.

До этого Гагаринский суд Москвы признал вину бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша по делу о покушении на мошенничество при возврате НДС на 1,8 млрд рублей. Ранее суд признал бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Сабадаша виновным в попытке хищения из госбюджета 1,87 млрд рублей и приговорил его к шести годам лишения свободы.