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Мелони отчитала Зеленского за включение итальянцев в базу «Миротворца»
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала главе киевского режима Владимиру Зеленскому недовольство из-за включения итальянских граждан в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».
При встрече с Зеленским на совещании «коалиции желающих» в Берлине Мелони назвала неприемлемым внесение итальянцев в базу «Миротворца», пишет Il Fatto Quotidiano.
«Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев», – заявила Мелони.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Италия потребовала от Киева объяснить включение евродепутатов в «Миротворец».
В четверг в базу портала внесли итальянского евродепутата Ванначчи.