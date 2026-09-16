Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Переводчицу Достоевского Ким Чжон А поразило попадание в базу «Миротворца»
Южнокорейская переводчица Ким Чжон А испытала сильное потрясение после публикации ее личных данных на скандально известном украинском портале «Миротворец».
Литературовед перевела четыре романа Федора Достоевского, передает РИА «Новости».
Сайт «Миротворец» обвинил женщину в «поддержке специальной военной операции» и распространении российской пропаганды. Данные специалиста появились на портале во вторник.
«Честно говоря, эта информация стала для меня большим потрясением», – призналась Ким Чжон А. Она отметила важность идей русского классика о милосердии и сострадании в нынешний непростой период отношений между Москвой и Сеулом.
По словам переводчицы, литература должна соединять людей при разрушении политических связей. Женщина посвятила изучению Достоевского значительную часть жизни, при этом она подчеркнула полное отсутствие политической направленности в своей деятельности.
Ким Чжон А перевела на корейский язык романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». В 2026 году переводчицу наградили медалью Пушкина за вклад в популяризацию русской культуры.
Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу певицу Настю Каменских.
В августе в этот список попал российский скрипач Вадим Репин.
Ранее авторы портала опубликовали личные данные гендиректора телекомпании «Игра-ТВ» Наталии Стеценко.