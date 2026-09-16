На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
МИД поздравил Мексику с национальным праздником борьбы за независимость
Россия поздравила Мексику с национальным праздником борьбы за независимость, отметив высокий уровень доверия в двустороннем политическом диалоге, сообщает МИД.
Российское внешнеполитическое ведомство поздравило Мексиканские Соединенные Штаты с 216-й годовщиной начала борьбы за независимость. В министерстве подчеркнули важность доверительного политического диалога между странами.
«16 сентября Мексиканские Соединенные Штаты празднуют 216 лет с момента начала борьбы за независимость, увенчавшейся в 1821 году освобождением от колониального гнета. Сегодня основой двустороннего сотрудничества остается доверительный политический диалог», – говорится в заявлении дипломатов на сайте МИД.
Отмечается, что взаимодействие строится на равноправии и взаимном уважении, способствуя развитию связей в различных сферах.
Москва и Мехико разделяют общие подходы на международной арене. Стороны выступают за укрепление координирующей роли ООН и отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. В ведомстве выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии обоюдовыгодных российско-мексиканских отношений, пожелав мексиканскому народу благополучия и процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Мексики отказались вводить санкции против России.