На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла
Константинов усомнился в единстве НАТО после заявлений Рютте о помощи Киеву
Глава парламента Крыма Владимир Константинов усомнился в единстве стран НАТО из-за постоянных заявлений генсека альянса Марка Рютте о поддержке Киева.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил слова генсека НАТО Марка Рютте о поддержке Киева со стуком дятла, передает РИА «Новости».
Ранее Рютте заявил о наличии у альянса различных вариантов противодействия Москве и планах усилить помощь Киеву.
«Они, как дятлы, с утра до ночи стучат головами о твердое про эту поддержку. Закладывается подозрение, так ли все страны НАТО едины в этой позиции, а иначе зачем так часто об этом талдычить?» – заявил Константинов.
Политик добавил, что Запад использует украинский вопрос для объединения, а сама поддержка тесно связана с коррупцией среди бенефициаров режима. По его мнению, огромные средства вливаются в «бездонную бочку», в то время как украинцы вымирают как народ в противостоянии с Россией.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса усилить военную помощь Киеву.
Ранее политик заявил о планах блока максимально вооружить украинскую армию перед возможными мирными переговорами с Москвой.
В ответ на подобные агрессивные выпады глава крымского парламента Владимир Константинов назвал западные государства долгосрочной угрозой для России.