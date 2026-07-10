В Крыму назвали Запад долгосрочной угрозой России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием России, пытаясь представить ее в виде угрозы западным странам, передает РИА «Новости». Ранее генсек альянса заявил, что видит Москву долгосрочной угрозой для безопасности союзников.

«Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России. За всю историю никаких целей, кроме уничтожения нашей страны, они не преследовали. Начиная с тевтонских рыцарей и заканчивая ударами беспилотников по рейсовым автобусам», – заявил Константинов.

Политик подчеркнул, что сегодня настал исторический период, когда нужно правильно и объективно оценить отношение Запада к России. Константинов добавил, что стране необходимо идти своим путем и строить собственную цивилизацию. По его словам, западные страны пытаются навязать россиянам комплекс вторичности, чтобы дети с рождения чувствовали перед ними вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре официально закрепила за Москвой статус главной опасности для евро-атлантического сообщества.

Перед этим генеральный секретарь альянса Марк Рютте анонсировал намерение участников встречи зафиксировать статус России в качестве долгосрочной угрозы.

В конце июня политик заявил о противостоянии российской угрозе во время выступления в Вашингтоне.