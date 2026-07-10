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Тела выпавших из лодки мужчин нашли на дне реки Алдан в Якутии
На реке Алдан перевернулась лодка, двое мужчин погибли
В ходе поисковой операции в Якутии найдены погибшими двое из четырех пропавших пассажиров перевернувшейся лодки, возвращавшихся после застолья.
О трагедии на реке Алдан сообщили представители региональной службы спасения, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что перевернулась моторная лодка «Обь» с пятью пассажирами на борту: один человек спасся, четверо пропали. «В 12.36 часов силами волонтеров и сотрудников ГИМС на дне реки Алдан в районе села Угоян были обнаружены тела двух мужчин. В 13.30 часов тела были извлечены из воды и опознаны», – говорится в заявлении ведомства.
Для поиска оставшихся пассажиров на место происшествия выдвинулся дополнительный экипаж спасателей из трех человек. Кроме того, в пятницу утром к подводным работам на реке присоединились четыре водолаза.
В учреждении уточнили, что участники инцидента возвращались из села Хатыстыр после употребления спиртного.
По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть людей по неосторожности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии на реке Алдан 9 июля произошло крушение моторной лодки «Обь» с пятью пассажирами, один человек выбрался на берег, четверо пропали без вести.
В Пермском крае на реке Колва вечером 30 июня перевернулась лодка с отдыхающими, в результате утонула школьница 2012 года рождения.