Тела выпавших из лодки мужчин нашли на дне реки Алдан в Якутии

На реке Алдан перевернулась лодка, двое мужчин погибли

Tекст: Мария Иванова

О трагедии на реке Алдан сообщили представители региональной службы спасения, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что перевернулась моторная лодка «Обь» с пятью пассажирами на борту: один человек спасся, четверо пропали. «В 12.36 часов силами волонтеров и сотрудников ГИМС на дне реки Алдан в районе села Угоян были обнаружены тела двух мужчин. В 13.30 часов тела были извлечены из воды и опознаны», – говорится в заявлении ведомства.

Для поиска оставшихся пассажиров на место происшествия выдвинулся дополнительный экипаж спасателей из трех человек. Кроме того, в пятницу утром к подводным работам на реке присоединились четыре водолаза.

В учреждении уточнили, что участники инцидента возвращались из села Хатыстыр после употребления спиртного.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть людей по неосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии на реке Алдан 9 июля произошло крушение моторной лодки «Обь» с пятью пассажирами, один человек выбрался на берег, четверо пропали без вести.

В Пермском крае на реке Колва вечером 30 июня перевернулась лодка с отдыхающими, в результате утонула школьница 2012 года рождения.