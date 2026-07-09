Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Задержанный в Краснодаре агент Киева дал показания о сотрудничестве с Украиной
Подозреваемый в попытке убийства российского высокопоставленного военного, задержанный в Краснодаре, признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины и готовил теракт, сообщили в ФСБ.
«Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на Украине его обучили стрелять и устраивать взрывы. В Москве он арендовал квартиры, где поставил две камеры для слежки за потенциальной жертвой. Военного планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой.
Уголовное дело завели по статье «Покушение на террористический акт».
«Прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев – Ереван – Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта», – пояснили в ФСБ.
До этого он жил в Днепропетровске. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены его завербовала СБУ.
У него изъяли самодельную бомбу (масса взрывчатого вещества 600 грамм) и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором. В переписке есть подтверждения подготовки убийства военного.
Кроме того, у мужчины нашли видеокамеры и средства камуфляжа.
В четверг ФСБ предотвратила убийство высокопоставленного военнослужащего в Москве.
Девушка, задержанная по подозрению в подготовке этого теракта, заявила, что украинский координатор завербовал ее через мессенджер два года назад.
Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.