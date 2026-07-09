Задержанный в Краснодаре агент Киева дал показания о сотрудничестве с Украиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на Украине его обучили стрелять и устраивать взрывы. В Москве он арендовал квартиры, где поставил две камеры для слежки за потенциальной жертвой. Военного планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой.

Уголовное дело завели по статье «Покушение на террористический акт».

«Прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев – Ереван – Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта», – пояснили в ФСБ.

До этого он жил в Днепропетровске. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены его завербовала СБУ.

У него изъяли самодельную бомбу (масса взрывчатого вещества 600 грамм) и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором. В переписке есть подтверждения подготовки убийства военного.

Кроме того, у мужчины нашли видеокамеры и средства камуфляжа.

В четверг ФСБ предотвратила убийство высокопоставленного военнослужащего в Москве.

Девушка, задержанная по подозрению в подготовке этого теракта, заявила, что украинский координатор завербовал ее через мессенджер два года назад.

Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.