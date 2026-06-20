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Буданов отказался от польской награды из-за лишения Зеленского ордена Белого Орла
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, отказался от награды Польши. Это произошло после того, как польская сторона лишила украинского президента ордена Белого Орла из-за героизации нацистов.
«Я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым меня наградил президент Польши в прошлом году», – написал Буданов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Украинский чиновник охарактеризовал лишение Зеленского награды как недружественный шаг. Он также упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю. От лица Киева Буданов пообещал дать соответствующую оценку произошедшему инциденту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
В знак протеста против этого шага глава МИД Украины Дмитрий Сибига отказался от польского Командорского креста.
Годом ранее бывший польский лидер Анджей Дуда наградил самого Кирилла Буданова золотым офицерским крестом.