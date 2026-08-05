Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.16 комментариев
«Северяне» на Великобурлукском направлении эвакуировали оставшихся граждан
ВС России на Великобурлукском направлении эвакуировали граждан
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и спасли пятерых мирных граждан, ждавших эвакуации на Великобурлукском направлении.
«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино). «Северянам» удалось эвакуировать пять мирных жителей, остававшихся в полузаброшенных строениях и ждавших наших военнослужащих», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Также на Харьковском направлении продолжаются наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и окрестных лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 700 метров.
Стрелковые бои идут в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.
При этом в Черниговской области усилились рейды миграционных служб Украины, рассказали «Северяне». На их официальных ресурсах сообщают, что единственная возможность для трудовых мигрантов избежать задержания – пойти на службу в ВСУ.
На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 700 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.
«Северяне» узнали, что в районе Рыжевки произошли боестолкновения между националистами 125 отмбр ВСУ и 103 обр ТерО. Предварительно, причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций.
В сводке за сутки указано, что подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России установили контроль над Бакшеевкой 4 августа. Российские войска начали полуохват ВСУ в Сумской области. Марочко заявил, что ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом.