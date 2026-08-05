ВС России на Великобурлукском направлении эвакуировали граждан

Tекст: Катерина Туманова

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино). «Северянам» удалось эвакуировать пять мирных жителей, остававшихся в полузаброшенных строениях и ждавших наших военнослужащих», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также на Харьковском направлении продолжаются наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и окрестных лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 700 метров.

Стрелковые бои идут в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

При этом в Черниговской области усилились рейды миграционных служб Украины, рассказали «Северяне». На их официальных ресурсах сообщают, что единственная возможность для трудовых мигрантов избежать задержания – пойти на службу в ВСУ.

На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 700 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

«Северяне» узнали, что в районе Рыжевки произошли боестолкновения между националистами 125 отмбр ВСУ и 103 обр ТерО. Предварительно, причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций.

В сводке за сутки указано, что подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России установили контроль над Бакшеевкой 4 августа. Российские войска начали полуохват ВСУ в Сумской области. Марочко заявил, что ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом.