ВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами большой дальности по объектам на Украине, сообщает Минобороны.

В результате атаки были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

В украинской столице целями стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», которые использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников средней и большой дальности. Также удар пришелся по центру «Транс-логистик», производящему дроны различных модификаций, и складу «Эпицентр», обеспечивавшему обработку товаров двойного назначения.

В Киевской области были атакованы логистические центры «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и сортировочный комплекс «Новой почты». Эти объекты являлись крупными узлами по распределению и хранению беспилотников и запчастей к ним, включая продукцию иностранного производства.

Кроме того, южнее Одессы на переходе морем российские военные поразили три сухогруза. Эти суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили высокоточным оружием склады с вооружением в Киеве и суда в Черном море.

В результате массированной атаки серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейсов и промышленная инфраструктура.

Украинские паблики писали накануне, что в Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов беспилотников, продолжающихся круглые сутки.