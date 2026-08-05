Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
ВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения, сообщило Министерство обороны России.
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами большой дальности по объектам на Украине, сообщает Минобороны.
В результате атаки были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.
В украинской столице целями стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», которые использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников средней и большой дальности. Также удар пришелся по центру «Транс-логистик», производящему дроны различных модификаций, и складу «Эпицентр», обеспечивавшему обработку товаров двойного назначения.
В Киевской области были атакованы логистические центры «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и сортировочный комплекс «Новой почты». Эти объекты являлись крупными узлами по распределению и хранению беспилотников и запчастей к ним, включая продукцию иностранного производства.
Кроме того, южнее Одессы на переходе морем российские военные поразили три сухогруза. Эти суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили высокоточным оружием склады с вооружением в Киеве и суда в Черном море.
В результате массированной атаки серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейсов и промышленная инфраструктура.
Украинские паблики писали накануне, что в Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов беспилотников, продолжающихся круглые сутки.