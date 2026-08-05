Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Минюст США оштрафовал создателей ChatGPT за дискриминацию американцев
Минюст США: OpenAI выплатит компенсации за дискриминацию американцев
Компания OpenAI выплатит 3,2 млн долларов за сокрытие вакансий от американских граждан в пользу мигрантов с рабочими визами.
Американская компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, согласилась выплатить 3,2 млн долларов в рамках дела о нарушениях при найме, передает ТАСС. Организация намеренно скрывала часть вакансий от местных соискателей, отдавая предпочтение мигрантам.
«Это значимое соглашение гарантирует, что OpenAI возместит ущерб и изменит свою практику найма таким образом, чтобы американские работники получили справедливую возможность занять востребованные должности в технологической сфере», – отмечается в заявлении министерства юстиции.
По условиям достигнутого соглашения, разработчик перечислит в бюджет 1,2 млн долларов в качестве штрафа. Кроме того, технологическая корпорация обязалась создать специальный фонд объемом 2 млн долларов для выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от дискриминационной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский суд отклонил иск компании Илона Маска против стартапа OpenAI.
Родственники погибшего при стрельбе во Флориде студента ранее подали в суд на создателей нейросети ChatGPT.