Собянин: Число летящих на Москву беспилотников увеличилось кратно

Tекст: Вера Басилая

Собянин отметил значительное увеличение числа атак БПЛА, которые запускаются в сторону Москвы, передает ТАСС.

«В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», – подчеркнул мэр.

Собянин заявил, что по поручению Владимира Путина столичные власти активно взаимодействуют с Министерством обороны и подразделениями противовоздушной обороны. Для обеспечения безопасности города налажено производство собственной линейки систем перехвата дронов.

По словам мэра, Москва круглосуточно собирает данные с военных и гражданских радаров, камер видеонаблюдения и обращений жителей. Полученная информация обрабатывается при помощи современных цифровых технологий и оперативно передается другим регионам. Кроме того, Москва активно делится с субъектами страны опытом выстраивания защиты и поставляет им средства перехвата.

Накануне в сторону Московского региона направлялись 184 вражеских беспилотника.

Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице аппаратов.

В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете около 300 дронов за одни сутки.