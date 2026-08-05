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Собянин: Число летящих на Москву беспилотников увеличилось кратно
Количество запускаемых в сторону Москвы дронов за последние месяцы возросло в несколько раз, составив две трети от всех фиксируемых атак, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил значительное увеличение числа атак БПЛА, которые запускаются в сторону Москвы, передает ТАСС.
«В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», – подчеркнул мэр.
Собянин заявил, что по поручению Владимира Путина столичные власти активно взаимодействуют с Министерством обороны и подразделениями противовоздушной обороны. Для обеспечения безопасности города налажено производство собственной линейки систем перехвата дронов.
По словам мэра, Москва круглосуточно собирает данные с военных и гражданских радаров, камер видеонаблюдения и обращений жителей. Полученная информация обрабатывается при помощи современных цифровых технологий и оперативно передается другим регионам. Кроме того, Москва активно делится с субъектами страны опытом выстраивания защиты и поставляет им средства перехвата.
Накануне в сторону Московского региона направлялись 184 вражеских беспилотника.
Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице аппаратов.
В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете около 300 дронов за одни сутки.