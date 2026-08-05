Житель Курской области подорвался на мине в автомобиле

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В селе Трошино Рыльского района мужчина 1959 года рождения на автомобиле наехал на мину. В результате подрыва получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног», – сообщил губернатор в Max.

Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь. В дальнейшем раненого планируют перевести на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

Месяцем ранее в Льговском районе тракторист подорвался на мине во время полевых работ.

В конце июля пять мирных жителей получили ранения из-за ударов украинских военных по приграничным районам.

В мае житель села Шептуховка лишился стопы в результате детонации взрывного устройства.