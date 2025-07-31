Bloomberg: Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, индийские чиновники сообщили американской стороне о незаинтересованности в приобретении этих самолетов, несмотря на предложение президента Дональда Трампа во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в феврале.

Вместо оборонных закупок власти Индии рассматривают возможность увеличения импорта природного газа, коммуникационного оборудования и золота из США. Как отмечают источники, эти меры могут помочь сократить торговый профицит Индии в отношениях с США в течение трех-четырех лет.

Власти Индии заинтересованы в совместном проектировании и производстве оборонной продукции на собственной территории, а не в прямых закупках дорогостоящих американских истребителей, сказано в материале. По словам источников, несмотря на желание Вашингтона расширить продажи вооружений, Нью-Дели не планирует новых оборонных контрактов с США.

Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%. Индия пообещала ответ США на введение 25-процентных пошлин Трампом.

В марте сообщалось, что индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.