Исполняющая обязанности президента Сербии анонсировала выборы до 27 декабря

Tекст: Денис Тельманов

«В соответствии с конституцией Сербии выборы должны быть проведены до 27 декабря. Во всяком случае, посмотрим, если будут быстро сформированы госорганы, то и пост и. о. президента займет кто-то другой», – приводит РИА «Новости» заявление Брнабич на брифинге.

Ранее Брнабич призвала победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» начать формировать новые органы власти страны. Политик напомнила о необходимости назначить дату выборов президента по закону до 27 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало большинство голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии.

Бывший президент страны Александр Вучич заявил о планах победившего союза ввести санкции против России. В воскресенье Вучич признал поражение Сербской прогрессивной партии на голосовании.