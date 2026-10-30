Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Исполняющая обязанности президента Сербии анонсировала выборы до 27 декабря
Исполняющая обязанности президента Сербии, председатель парламента Ана Брнабич заявила, что выборы нового главы государства состоятся в законный срок до 27 декабря.
«В соответствии с конституцией Сербии выборы должны быть проведены до 27 декабря. Во всяком случае, посмотрим, если будут быстро сформированы госорганы, то и пост и. о. президента займет кто-то другой», – приводит РИА «Новости» заявление Брнабич на брифинге.
Ранее Брнабич призвала победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» начать формировать новые органы власти страны. Политик напомнила о необходимости назначить дату выборов президента по закону до 27 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало большинство голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии.
Бывший президент страны Александр Вучич заявил о планах победившего союза ввести санкции против России. В воскресенье Вучич признал поражение Сербской прогрессивной партии на голосовании.