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Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России
Вучич: Победивший на выборах «Студенческий список» введет санкции против России
Победивший на выборах в Сербии союз «Студенческий список» введет санкции против России к весне, заявил бывший президент страны Александар Вучич, партия которого потерпела поражение на выборах.
Вучич назвал результаты выборов «подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США». По его словам, речь идет о «той фракции, которая противостоит» нынешней американской администрации, передает ТАСС.
«Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы бы я вам рассказал», – заявил он.
Ранее представители «Студенческого списка» говорили, что выступают против введения санкций в отношении России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.
Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» и поражении своей Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.