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В Москве произошел пожар в здании «Театра на Юго-Западе»
В пристройке к зданию «Театра на Юго-Западе» на проспекте Вернадского в Москве произошел пожар.
Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, передает РИА «Новости».
Информации о пострадавших на данный момент нет.
По словам очевидцев, со стороны театра был заметен густой черный дым. Сообщается, что жителей дома, в котором расположен театр, эвакуируют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы.
Огонь локализовали на площади 800 кв. метров.
При тушении из-за обрушения конструкций здания пострадали двое спасателей.