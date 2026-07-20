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Крупный пожар охватил старинное здание в центре Москвы
в Малом Казенном переулке в Москве в старинном двухэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 квадратных метров.
Информацию о происшествии подтвердили представители городских экстренных служб, передает РИА «Новости».
«Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3», – сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, пламя охватило около 250 квадратных метров. Для оперативной ликвидации огня на место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.
В мае на востоке Москвы вспыхнул масштабный пожар в здании хостела. В феврале спасатели эвакуировали двадцать пять человек из горящего восьмиэтажного дома.
В начале прошлого года на севере столицы загорелось реконструируемое двухэтажное здание.