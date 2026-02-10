Из горящего дома в Москве спасли 25 человек

Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
МЧС: Из горящей многоэтажки в Москве спасены 25 человек
Площадь пожара в жилом восьмиэтажном доме в Москве увеличилась до 250 кв. метров, спасены 25 человек, сообщили в МЧС России.
По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло на лестничных маршах площадью 200 кв. метров и на обрешетнике кровли – еще 50 кв. метров, передает ТАСС.
«Спасены 25 человек. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов», – сообщили в МЧС. На месте работают пожарные расчеты, которые в первую очередь сосредоточились на спасении людей и предотвращении дальнейшего распространения огня по кровле здания.
Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом.
В январе пожар в квартире на западе столицы унес жизни двух человек.