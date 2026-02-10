  • Новость часаИз горящего дома в Москве спасли 25 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    Госдума приняла в первом чтении закон о выплатах жертвам кибермошенников
    Минобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    ФАС анонсировала проверку тарифов на коммунальные услуги
    Из горящего дома в Москве спасли 25 человек
    Пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам за перевод денег ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    10 февраля 2026, 20:12 • Новости дня

    Пожар в восьмиэтажном доме в центре Москвы ликвидирован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарные МЧС успешно потушили возгорание в восьмиэтажном жилом доме, расположенном в центре столицы.

    «Пожар полностью ликвидирован», – сообщили ТАСС в оперативных службах.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом. МЧС сообщило о спасении 35 человек и восьми пострадавших.

    10 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора

    Суд в Москве применил принцип эстоппеля в деле о дефектах оборудования

    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Московского округа официально использовал поговорку «первое слово дороже второго» при вынесении решения между поставщиком и покупателем.

    Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы по делу между ПКФ «ТСК», АО «Невский завод», ООО «НПО «Промконтроль» и другими сторонами сослался на известную поговорку, отмечает РИА «Новости».

    В решении суда говорится: «Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго». Судебное разбирательство касалось спора по контракту 2021 года, по которому «Промконтроль» обязался поставить комплект измерительных приборов и выполнить ряд работ.

    После приемки оборудование вызвало нарекания у конечного покупателя – АО «Невский завод», который выявил дефекты и отказался принимать продукцию. Ответчик изначально признал наличие недостатков и предложил компенсировать их деньгами, но позже изменил позицию.

    Суд указал, что такое поведение нарушает принцип эстоппеля – юридическую норму, запрещающую сторонам вести себя противоречиво и отказываться от ранее признанных фактов, если на них уже опиралась другая сторона. Судьи подчеркнули, что последовательность действий сторон играет ключевую роль в разрешении подобных споров.

    Таким образом, суд отверг попытку «Промконтроля» изменить свою позицию и встал на сторону истца, признав, что первоначальные признания и действия ответчика имеют решающее значение для итогового вердикта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы присудил ресторану компенсацию после публикации негативного отзыва критика. Суд признал обвинения в задержках выплаты зарплаты сотрудникам недостоверными. Критик обязан выплатить ресторану денежную компенсацию.

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до двух градусов выше нуля, при этом уже с середины недели ожидается заметное потепление, сообщили в в Гидрометцентре РФ.

    Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.

    Синоптики отметили: «Уже днем в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».

    На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    Комментарии (9)
    9 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Из горящего дома в Москве спасли 25 человек

    МЧС: Из горящей многоэтажки в Москве спасены 25 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь пожара в жилом восьмиэтажном доме в Москве увеличилась до 250 кв. метров, спасены 25 человек, сообщили в МЧС России.

    По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло на лестничных маршах площадью 200 кв. метров и на обрешетнике кровли – еще 50 кв. метров, передает ТАСС.

    «Спасены 25 человек. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов», – сообщили в МЧС. На месте работают пожарные расчеты, которые в первую очередь сосредоточились на спасении людей и предотвращении дальнейшего распространения огня по кровле здания.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом.

    В январе пожар в квартире на западе столицы унес жизни двух человек.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    Сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пассажира столичной подземки, который избил попутчицу за отказ дать денег и попытку видеосъемки, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

    В столичном метрополитене злоумышленник нанес телесные повреждения девушке, его действия квалифицировали по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что мужчина сначала попросил у девушки деньги, потом она включила камеру, затем он принялся выбивать телефон у нее из рук и разбил нос.

    Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что мужчина избил молодого человека в метро Москвы.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Неизвестные угрожали взрывом и спрятались в одном из номеров «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного сообщения об угрозе взрыва в одном из номеров «Москва-Сити» полиция обнаружила там молодых людей в состоянии опьянения, сообщили в правоохранительных органах.

    Неизвестные пригрозили взрывом в деловом центре «Москва-Сити», после чего закрылись в одном из номеров комплекса и легли спать, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, личности подозреваемых уже установлены. Предварительно выяснилось, что это были молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения.

    Сейчас проводится медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

    В ведомстве также отметили, что сотрудники московской полиции проверяют поступившие телефонные обращения в экстренные службы, связанные с сообщениями о различных противоправных действиях.

    Ранее девушка в Подмосковье пыталась поджечь торговый центр по указке мошенников.

    Иностранец был задержан в Москве при попытке устроить подрыв энергетического объекта в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, при нем обнаружили 5 кг взрывчатки.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В одной из московских школ проводится проверка после того, как ученица седьмого класса потеряла сознание и была доставлена в больницу, сообщили в столичном департаменте образования.

    Информация о происшествии появилась в Telegram-каналах и СМИ, которые сообщали, что школьница якобы получила удар током от турникета и была госпитализирована в реанимацию, передает РИА «Новости».

    «По факту инцидента, в результате которого ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами», – сообщили в пресс-службе департамента образования.

    Устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая состояние технического оборудования и действия ответственных лиц.

    В ведомстве отметили, что департамент поддерживает связь с медицинскими службами и правоохранительными органами.

    «В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в департаменте, добавив, что безопасность учащихся – абсолютный приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти на уроке физкультуры умер школьник. Девятиклассник скончался на перемене в школе Екатеринбурга. Школьнику из Люберец оторвало пальцы из-за взрыва коробки.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Пассажир метро в Москве ударил подростка бутылкой по голове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На платформе столичной подземки взрослый мужчина в ходе ссоры разбил стеклянную тару о голову несовершеннолетнего юноши, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент случился на станции «Каховская», злоумышленник вступил в перепалку с 17-летним юношей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что мужчина ударил несовершеннолетнего стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшему потребовалась срочная помощь врачей из-за полученной травмы.

    Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 41-летний житель Саранска.

    Ранее в столичном метро мужчина несколько раз ударил молодого человека, нападавшего задержали.

    До этого москвичку оштрафовали за нападение на другую пассажирку в метро столицы.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    В аварии с автобусом в Москве пострадали восемь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ДТП произошло на Ленинском проспекте в столице, пострадали восемь человек, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла с рейсовым автобусом маршрута М8, указал собеседник ТАСС.

    Восьмерых человек передали медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается.

    До этого легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

    До этого в Рязанской области столкнулись легковая Volvo и автобус ПАЗ, погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин заявил о гордости за Москву

    Путин: Москва развивается хорошими темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва демонстрирует уверенный экономический рост и развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    «Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

    Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

    Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

    Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума одобрила лимит в 20 банковских карт на человека
    В Анапе после землетрясения проверили детсады, больницы и школы на наличие трещин
    Баку и Вашингтон подписали Хартию стратегического партнерства
    Госдума обязала операторов маркировать все международные звонки
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан по подозрению в убийстве отца

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Как получить красный диплом в 2026 году: условия в вузах и колледжах

      Выпускники вузов могут получить дипломы двух видов (цветов) – обычный, синий, и диплом с отличием – красный. При соблюдении каких условий выдается красный диплом и в чем его преимущества?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации