Пожар в восьмиэтажном доме в центре Москвы ликвидирован

Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.25 комментариев
У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.15 комментариев
Суд в Москве применил принцип эстоппеля в деле о дефектах оборудования
Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы по делу между ПКФ «ТСК», АО «Невский завод», ООО «НПО «Промконтроль» и другими сторонами сослался на известную поговорку, отмечает РИА «Новости».
В решении суда говорится: «Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго». Судебное разбирательство касалось спора по контракту 2021 года, по которому «Промконтроль» обязался поставить комплект измерительных приборов и выполнить ряд работ.
После приемки оборудование вызвало нарекания у конечного покупателя – АО «Невский завод», который выявил дефекты и отказался принимать продукцию. Ответчик изначально признал наличие недостатков и предложил компенсировать их деньгами, но позже изменил позицию.
Суд указал, что такое поведение нарушает принцип эстоппеля – юридическую норму, запрещающую сторонам вести себя противоречиво и отказываться от ранее признанных фактов, если на них уже опиралась другая сторона. Судьи подчеркнули, что последовательность действий сторон играет ключевую роль в разрешении подобных споров.
Таким образом, суд отверг попытку «Промконтроля» изменить свою позицию и встал на сторону истца, признав, что первоначальные признания и действия ответчика имеют решающее значение для итогового вердикта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы присудил ресторану компенсацию после публикации негативного отзыва критика. Суд признал обвинения в задержках выплаты зарплаты сотрудникам недостоверными. Критик обязан выплатить ресторану денежную компенсацию.
Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.
Синоптики отметили: «Уже днем в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».
На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.
Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.
«Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.
Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы
В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».
«По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.
Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.
Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.
В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.
В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.
МЧС: Из горящей многоэтажки в Москве спасены 25 человек
По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло на лестничных маршах площадью 200 кв. метров и на обрешетнике кровли – еще 50 кв. метров, передает ТАСС.
«Спасены 25 человек. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов», – сообщили в МЧС. На месте работают пожарные расчеты, которые в первую очередь сосредоточились на спасении людей и предотвращении дальнейшего распространения огня по кровле здания.
Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом.
В январе пожар в квартире на западе столицы унес жизни двух человек.
В столичном метрополитене злоумышленник нанес телесные повреждения девушке, его действия квалифицировали по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что мужчина сначала попросил у девушки деньги, потом она включила камеру, затем он принялся выбивать телефон у нее из рук и разбил нос.
Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого.
Ранее сообщалось, что мужчина избил молодого человека в метро Москвы.
Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького
Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».
Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.
На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.
Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.
Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.
Неизвестные пригрозили взрывом в деловом центре «Москва-Сити», после чего закрылись в одном из номеров комплекса и легли спать, передает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, личности подозреваемых уже установлены. Предварительно выяснилось, что это были молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения.
Сейчас проводится медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция уже начала проверку по факту произошедшего.
В ведомстве также отметили, что сотрудники московской полиции проверяют поступившие телефонные обращения в экстренные службы, связанные с сообщениями о различных противоправных действиях.
Ранее девушка в Подмосковье пыталась поджечь торговый центр по указке мошенников.
Иностранец был задержан в Москве при попытке устроить подрыв энергетического объекта в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, при нем обнаружили 5 кг взрывчатки.
Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.
«Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.
Ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована в Москве
Информация о происшествии появилась в Telegram-каналах и СМИ, которые сообщали, что школьница якобы получила удар током от турникета и была госпитализирована в реанимацию, передает РИА «Новости».
«По факту инцидента, в результате которого ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами», – сообщили в пресс-службе департамента образования.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая состояние технического оборудования и действия ответственных лиц.
В ведомстве отметили, что департамент поддерживает связь с медицинскими службами и правоохранительными органами.
«В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в департаменте, добавив, что безопасность учащихся – абсолютный приоритет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти на уроке физкультуры умер школьник. Девятиклассник скончался на перемене в школе Екатеринбурга. Школьнику из Люберец оторвало пальцы из-за взрыва коробки.
Инцидент случился на станции «Каховская», злоумышленник вступил в перепалку с 17-летним юношей, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина ударил несовершеннолетнего стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшему потребовалась срочная помощь врачей из-за полученной травмы.
Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 41-летний житель Саранска.
Ранее в столичном метро мужчина несколько раз ударил молодого человека, нападавшего задержали.
До этого москвичку оштрафовали за нападение на другую пассажирку в метро столицы.
По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.
На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.
Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.
Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.
В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».
В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.
Авария произошла с рейсовым автобусом маршрута М8, указал собеседник ТАСС.
Восьмерых человек передали медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается.
До этого легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.
До этого в Рязанской области столкнулись легковая Volvo и автобус ПАЗ, погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.
Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.
«Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.
Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.
Путин: Москва развивается хорошими темпами
«Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.
Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.
Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.
Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.