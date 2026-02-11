Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Discord смягчил ранее объявленную проверку возраста по паспорту
Компания Discord (платформа заблокирована в России решением Роскомнадзора) объявила о поэтапном мировом запуске новых функций безопасности для подростков, предусматривающих возрастные ограничения и персонализированные фильтры контента. При этом подчеркивается, что ранее объявленная проверка возраста по паспорту не является единственным вариантом верификации.
Как передает компания, с марта 2026 года для всех новых и действующих пользователей платформы будут вводиться настройки по умолчанию, ориентированные на защиту подростков и адаптацию контента согласно возрасту.
Пользователи смогут получить доступ к взрослому контенту и изменению определенных параметров только после прохождения верификации возраста.
Процесс подтверждения возраста включает видео-селфи или предоставление удостоверения личности через сторонних партнеров, при этом обработка данных производится на устройстве пользователя, а документы удаляются сразу после подтверждения возраста.
В компании подчеркнули, что статус подтверждения возраста не отображается другим участникам, а повторное прохождение проверки возможно через настройки аккаунта.
Большинство пользователей продолжат использовать платформу без необходимости дополнительной верификации, поскольку платформа применяет собственную модель определения возраста на основе паттернов поведения и других неидентифицирующих признаков, говорится в сообщении.
Среди новых мер – фильтрация чувствительного контента, ограничения на доступ к возрастным каналам и серверам, изоляция сообщений от незнакомых лиц в отдельный раздел, а также запрет на выступления в голосовых комнатах для неподтвержденных взрослых.
Для подростков создается специальный совет, который будет помогать учитывать мнение молодежной аудитории при разработке новых функций и политики безопасности, сказано в сообщении.
Компания также пояснила, что для большинства пользователей не потребуется загрузка селфи или документов – только в случаях, когда автоматические методы не могут с высокой точностью определить возраст. Компания заверила, что не использует полученные данные для таргетированной рекламы и не ассоциирует личность пользователя с его аккаунтом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Роскомнадзор внес Discord в реестр соцсетей, работающих на территории России. Однако 8 октября 2024 года платформа была заблокирована из-за нарушения требований российского законодательства.