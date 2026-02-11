Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о «риске нападения России»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россия якобы может пойти на «захват земель», чтобы защитить собственные ядерные возможности, поскольку это единственное, что осталось у России, что «действительно угрожает США», сказал Кристофферсен в интервью Guardian.

Военачальник уточнил, что Москва не ставит целью завоевание Норвегии по примеру событий на Украине, но стратегическая важность Кольского полуострова меняет дело. В непосредственной близости от границы сосредоточен значительный ядерный арсенал, включая подлодки и авиацию. В случае глобального конфликта с НАТО эти силы станут для России критически важными.

Кристофферсен также отверг обвинения в милитаризации Шпицбергена и прокомментировал опыт спецоперации, отметив сложность удержания территорий с враждебным населением.

До этого Кристофферсен призывал создать прямой канал связи норвежских и российских военных, чтобы избежать случайных конфликтов в Арктике.