Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о «риске нападения России»
Руководство норвежских военных не исключает сценарий проведения Москвой наземной операции на севере Норвегии ради обеспечения безопасности стратегических объектов, заявил глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен.
Россия якобы может пойти на «захват земель», чтобы защитить собственные ядерные возможности, поскольку это единственное, что осталось у России, что «действительно угрожает США», сказал Кристофферсен в интервью Guardian.
Военачальник уточнил, что Москва не ставит целью завоевание Норвегии по примеру событий на Украине, но стратегическая важность Кольского полуострова меняет дело. В непосредственной близости от границы сосредоточен значительный ядерный арсенал, включая подлодки и авиацию. В случае глобального конфликта с НАТО эти силы станут для России критически важными.
Кристофферсен также отверг обвинения в милитаризации Шпицбергена и прокомментировал опыт спецоперации, отметив сложность удержания территорий с враждебным населением.
До этого Кристофферсен призывал создать прямой канал связи норвежских и российских военных, чтобы избежать случайных конфликтов в Арктике.