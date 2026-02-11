Врач развеяла миф о связи промокших ног и простуды

Терапевт Титаренко объяснила, что мокрые ноги не вызывают простуду

Tекст: Вера Басилая

Мокрые ноги сами по себе не вызывают простуду, грипп или ангину, заявила врач-терапевт Ольга Титаренко в интервью «Газета.Ru».

По словам эксперта, все эти заболевания инфекционные и их вызывают вирусы или бактерии, а не переохлаждение или промокшие носки.

Врач объяснила, что при охлаждении кожи сосуды рефлекторно сужаются и ухудшается локальное кровообращение, но решающей роли в возникновении инфекции это не играет. Для развития ОРВИ необходим контакт с вирусом, а не просто промокшие ноги.

Однако постоянная сырость и переохлаждение ног могут способствовать развитию грибковых инфекций, поскольку влажная и теплая среда в обуви идеальна для грибка. Суставные боли также могут обостряться у людей с хроническими заболеваниями после переохлаждения конечностей.

Титаренко отметила, что прямой связи между переохлаждением и циститом практически не существует. При этом, по словам врача, стресс из-за промокших ног действительно может ослабить иммунитет, что повышает вероятность заболевания при контакте с вирусом.

Эксперт советует, если ноги промокли, как можно скорее снять мокрую обувь и носки, согреть ноги в теплой воде, надеть сухие носки, выпить теплый напиток и немного отдохнуть. Врач подчеркивает: «Зимой промокают почти все. Заболевают – не все. А вот забота о себе после холода – всегда хорошая идея».

