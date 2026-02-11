Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Военный суд приговорил жительницу Серпухова к 12 годам колонии
Женщина из Серпухова получила 12 лет за терроризм
25-летняя жительница подмосковного Серпухова София Лепешкина признана виновной в причастности к запрещенной организации и вовлечении других в террористическую деятельность.
Второй Западный окружной военный суд назначил Софии Лепешкиной наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС. Суд признал ее виновной по делу о терроризме, включая вовлечение в деятельность запрещенной в России организации «Легион «Свобода России».
В ходе прений сторон прокурор запросил для Лепешкиной 15 лет заключения и штраф 500 тыс. рублей. Судья огласил: «Окончательно назначить Лепешкиной Софии Александровне наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима».
Подсудимая полностью признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инспектора столичного аэропорта арестовали по статье о финансировании терроризма, он дал признательные показания.
Жительницу Москвы признали виновной в ложном сообщении о теракте после угрозы взорвать Красную площадь.
Жителя Белгорода осудили за перевод крупной суммы на нужды украинских военных, он проведет часть срока в тюрьме.