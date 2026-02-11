Военный суд приговорил жительницу Серпухова к 12 годам колонии

Женщина из Серпухова получила 12 лет за терроризм

Tекст: Денис Тельманов

Второй Западный окружной военный суд назначил Софии Лепешкиной наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС. Суд признал ее виновной по делу о терроризме, включая вовлечение в деятельность запрещенной в России организации «Легион «Свобода России».

В ходе прений сторон прокурор запросил для Лепешкиной 15 лет заключения и штраф 500 тыс. рублей. Судья огласил: «Окончательно назначить Лепешкиной Софии Александровне наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима».

Подсудимая полностью признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном.

