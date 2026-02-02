Умер бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев

Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

«Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.



