В Калининграде сообщили о сбое с рассылкой сигнала воздушной тревоги
Жители Калининградской области днем получили смс о воздушной тревоге, вызвавшей беспокойство из-за неожиданного содержания сообщения.
Жители Калининградской области получили 3 апреля тревожные смс-оповещения о воздушной тревоге с номера 112, передает РБК.
В сообщении жителей призывали: «Внимание! Воздушная тревога! Укройтесь в ближайшем защитном сооружении или спуститесь в подвал. Оставайтесь там до отмены сигнала т.112».
В региональном правительстве уточнили, что причиной рассылки стал технический сбой: при оповещении о неблагоприятных погодных условиях система ошибочно выдала сообщение о воздушной тревоге. Власти оперативно сообщили, что угрозы для населения нет.
Позднее всем получателям пришло повторное сообщение, в котором отмечалось, что «учебная воздушная тревога» отменена.
