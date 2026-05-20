На севере Украины повреждены объекты компании «Нафтогаз»
Вечером вторника нефтегазовая инфраструктура «Нафтогаза» в Черниговской области получила повреждения, а до этого атака дронами продолжалась в течение дня, сообщили в Telegram-канале украинской компании.
В сообщении компании указано, что поврежденными оказались несколько объектов, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале «Нафтогаза».
«В результате попаданий есть разрушение оборудования», – сказано в сообщении.
Там отметили, что персонал производственных объектов не пострадал.
