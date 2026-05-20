Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.3 комментария
Гросси предупредил о риске выброса радиации при ударе по АЭС «Барака» в ОАЭ
После удара беспилотника утром в воскресенье, 17 мая, на АЭС «Барака» в ОАЭ возник пожар в электрогенераторе, расположенном за пределами внутренней периметральной зоны станции, пока уровень радиации на атомной электростанции в пределах нормы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Ситуация вызывает серьезную озабоченность, так как это ядерный объект на Ближнем Востоке, где последствия могут быть крайне серьезными, сказано в обращении Гросси.
Он обратил внимание на то, что это действующая атомная электростанция, поэтому хранит тысячи килограмм ядерного материала в активной зоне реакторов, как свежего, так и отработанного топлива.
«Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию «Барака» прямое попадание может привести к очень высокому выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», – предупредил глава МАГАТЭ.
Он рассказал, что после атаки на АЭС 17 мая для обеспечения электропитанием третьего энергоблока станции потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности.
«Вскоре после нападения я поговорил по телефону с его высочеством шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и заверил его в поддержке МАГАТЭ», – отметил Гросси.
Глава МАГАТЭ добавил, что давно собирает информацию об объектах в Персидском заливе и их готовности к режиму ЧС.
«Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», – пообещал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон 17 мая атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. При этом агентство Tasnim сообщило, что Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС. Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока.