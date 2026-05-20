Гросси предупредил о риске выброса радиации при ударе по АЭС «Барака» в ОАЭ

  • Новость часаНебензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти 7 млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    9 комментариев
    20 мая 2026, 00:20 • Новости дня

    Гросси предупредил о риске выброса радиации при ударе по АЭС «Барака» в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    После удара беспилотника утром в воскресенье, 17 мая, на АЭС «Барака» в ОАЭ возник пожар в электрогенераторе, расположенном за пределами внутренней периметральной зоны станции, пока уровень радиации на атомной электростанции в пределах нормы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Ситуация вызывает серьезную озабоченность, так как это ядерный объект на Ближнем Востоке, где последствия могут быть крайне серьезными, сказано в обращении Гросси.

    Он обратил внимание на то, что это действующая атомная электростанция, поэтому хранит тысячи килограмм ядерного материала в активной зоне реакторов, как свежего, так и отработанного топлива.

    «Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию «Барака» прямое попадание может привести к очень высокому выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», – предупредил глава МАГАТЭ.

    Он рассказал, что после атаки на АЭС 17 мая для обеспечения электропитанием третьего энергоблока станции потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности.

    «Вскоре после нападения я поговорил по телефону с его высочеством шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и заверил его в поддержке МАГАТЭ», – отметил Гросси.

    Глава МАГАТЭ добавил, что давно собирает информацию об объектах в Персидском заливе и их готовности к режиму ЧС.

    «Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», – пообещал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон 17 мая атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. При этом агентство Tasnim сообщило, что Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС. Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    Комментарии (12)
    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    Комментарии (7)
    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    Комментарии (2)
    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    NYT сообщила о второй секретной израильской базе в Ираке

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Financial Times заявила о переходе энергетического кризиса в новую фазу

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый этап мирового энергетического кризиса, пишет Financial Times.

    В преддверии летнего сезона ожидается значительный рост спроса на туристические поездки и использование кондиционеров. Это создаст дополнительную нагрузку на мировые запасы топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном», – отмечает газета.

    Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл предупредил о возможных крайне негативных последствиях. Его команда сейчас детально изучает сценарий, при котором стоимость нефти марки Brent достигнет 180 долларов за баррель.

    Подобный скачок котировок неминуемо вызовет резкий рост инфляции. В конечном итоге многие европейские и азиатские государства могут столкнуться с тяжелой экономической рецессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild спрогнозировало рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель. Власти Ирака зафиксировали падение апрельского экспорта сырья почти в девять раз из-за перекрытия Ормузского пролива. Мировые запасы нефти на фоне эскалации конфликта сократились на рекордные 200 млн баррелей.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 02:33 • Новости дня
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран в рамках урегулирования конфликта с Вашингтоном согласен на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий, сообщает Al Hadath.

    Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал Al Hadath.

    В доработанном документе отмечается готовность «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях». Конкретные требования пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Иранская сторона допускает отказ от требований к Вашингтону о компенсации военного ущерба. Взамен государство намерено добиваться существенных экономических уступок.

    Оман и Пакистан должны получить значительную роль в разрешении любых инцидентов вокруг Ормузского пролива. Потенциальное соглашение с американскими властями потребует обязательных гарантий со стороны международного сообщества, сообщает Al Hadath.

    Указывается, что руководство страны стремится отделить дискуссии о судоходстве от ядерной проблемы. При этом планируется добиваться лишь длительной заморозки атомного проекта, исключая его полную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение вопроса передачи обогащенного урана Москве. До этого Тегеран отказался отправлять свои ядерные материалы в Соединенные Штаты.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что отложил военный удар США по Ирану

    Трамп: США отложили удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он уточнил, что сейчас идут серьезные переговоры. По мнению союзников США, они приведут к выгодной для всех стран Ближнего Востока сделке. Главным условием договора станет полный отказ Тегерана от ядерного оружия, заявил Трамп.

    При этом американские вооруженные силы, по его словам, остаются в состоянии повышенной готовности. Военному руководству отдан приказ немедленно осуществить полномасштабное нападение, если устраивающая Вашингтон сделка не состоится, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. СМИ сообщали, что Пентагон разработал план ударов по Ирану.

    В начале мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских войск к возобновлению крупных боевых операций.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    В Турции сообщили о планах кабмина обсудить непрямые переговоры США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник турецкое правительство под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит ход непрямых контактов Вашингтона и Тегерана, а также вопросы энергетической безопасности страны, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Ситуация вокруг переговоров США и Ирана станет одной из ключевых тем грядущего заседания кабинета министров Турции, передает РИА «Новости». Источник в администрации президента сообщил агентству, что участники встречи обсудят текущий этап диалога между государствами.

    «На заседании будет рассмотрен текущий этап непрямых переговоров между США и Ираном, а также ситуация вокруг достижения постоянного и всеобъемлющего перемирия между сторонами», – заявил собеседник. Отдельное внимание планируется уделить последствиям фактической блокады Ормузского пролива для турецкой экономики и диверсификации поставок энергоносителей.

    Кроме того, на повестке дня стоят итоги визита Эрдогана в Казахстан, развитие связей в тюркском мире и результаты двусторонних контактов. Во внутриполитическом блоке министры рассмотрят процесс «Турция без террора» и подготовку новых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают одностраничный план прекращения военных действий.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва морской блокады.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-конгрессвумен Грин предрекла США политическую революцию из-за Ирана

    Экс-конгрессвумен Грин предрекла революцию в США при вводе войск в Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная отправка американских солдат на иранскую территорию спровоцирует масштабный политический переворот и формирование новой коалиции для отстранения действующего руководства от власти, заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Соединенные Штаты столкнутся с серьезными внутренними потрясениями, если президент США примет решение направить армию на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Подобный шаг вызовет немедленную реакцию общества, заявила в социальной сети X бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    «Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», – написала политик. Она подчеркнула, что действующая американская администрация грубо нарушила собственное обещание избегать новых вооруженных конфликтов.

    Тейлор Грин также пообещала лично поспособствовать созданию мощного объединения граждан. По ее словам, такая коалиция станет неостановимой силой, способной отстранить нынешнее руководство страны от власти и положить конец бессмысленной войне.

    Президент США  рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Американские сенаторы назвали письмо лидера США об окончании войны уловкой.

    Также американский лидер заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Советники главы Белого дома разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    Комментарии (0)
    Главное
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива
    В Польше начались военные учения у границы с Украиной
    Суд рассмотрит жалобу МЧС по делу о бомбоубежище в театре Надежды Бабкиной
    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации