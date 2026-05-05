Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
Хегсет: США готовы атаковать Иран при отказе Тегерана от сделки
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупномасштабных военных операций против Ирана в случае провала переговоров по соглашению, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.
«Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», – заявил Хегсет, передает РИА «Новости».
По словам главы Пентагона, власти США по-прежнему рассчитывают, что удастся избежать новой фазы конфликта. Вместе с тем, как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.
Телеканал CNN сообщал, что Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану.
Агентство Tasnim писало, что Иран готов к любому сценарию действий США.