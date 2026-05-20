АСИ с партнерами из КНР договорились провести конкурс короткометражек с ИИ

Tекст: Катерина Туманова

«Меморандум о взаимопонимании между АСИ, ООО «Т-Система» (входит в консорциум «Медиалаборатория») и Китайской ассоциацией научного кино и телевидения подписали глава агентства, директор компании Олег Гринько и председатель ассоциации Чжан Цзянь. Соглашение открывает такие направления сотрудничества, как запуск российско-китайского конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, для поддержки молодых режиссеров, сценаристов и ИТ-специалистов», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе АСИ.

Стороны планируют системно внедрять искусственный интеллект (ИИ) в кинопроизводство. Первыми совместными проектами станут полнометражный анимационный фильм «Ключ» и цифровая инициатива «Великий чайный путь».

Чупшева отметила расширение международного взаимодействия в высокотехнологичной медицине и креативных индустриях, выразив уверенность, что новые соглашения станут основой будущих технологических прорывов.

Помимо этого, агентство договорилось о развитии сотрудничества в сфере медицины с китайскими партнерами, что позволит обмениваться опытом и внедрять передовые реабилитационные практики.

Также соглашение с Восточно-китайским педагогическим университетом предполагает создание совместной технологической лаборатории и института бизнеса и гуманитарных наук.



